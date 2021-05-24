Из-за карантина белгородец не получил зарплату в обещанном размере

Когда белгородец вернулся на малую родину и стал ждать зарплату — пришла она в гораздо меньшем объёме, чем обещали. Аргументировали это карантином из-за пандемии. Но мужчину такой ответ не устроил, он написал заявление об увольнении. Однако и в процессе увольнения с белгородцем не рассчитались полноценно. Тогда экс-работник пошёл в суд за защитой своих прав.