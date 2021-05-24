Из-за карантина белгородец не получил зарплату в обещанном размере

Житель Яковлевского городского округа Белгородской области устроился на работу водителем погрузчика. В ООО «Нанострой» работа была за пределами Белгородской области. Она проходила вахтовым методом в другом регионе.
Когда белгородец вернулся на малую родину и стал ждать зарплату — пришла она в гораздо меньшем объёме, чем обещали. Аргументировали это карантином из-за пандемии. Но мужчину такой ответ не устроил, он написал заявление об увольнении. Однако и в процессе увольнения с белгородцем не рассчитались полноценно. Тогда экс-работник пошёл в суд за защитой своих прав.
Житель Белгородской области потребовал взыскать с компании «Нанострой» более 309 тыс. рублей. В эту сумму входят долг за неполноценную зарплату, компенсация вынужденного простоя и задержки выплаты заработанных денег. А также компенсация морального вреда и оплата нахождения на временной изоляции.
Судебный пристав-исполнитель сообщил компании, что в случае неуплаты долга перед бывшим сотрудником на них заведут уголовное дело. Взыскать деньги смогли с банковского счёта организации — там была достаточная сумма. Права белгородца посчитали восстановленными.