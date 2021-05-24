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Глава Белгорода потерял четыре позиции в рейтинге мэров

24 мая 2021, 14:11
Фото: страница Юрия Галдуна во "ВКонтакте"
Юрий Галдун остался среди «отличников», но опустился на 11-е место в Национальном рейтинге мэров за апрель–май 2021 года.

В рейтинге за три первый квартал глава администрации Белгорода занимал седьмую строку. На этот раз эксперты оценили положение Галдуна как «весьма неустойчивое» и отметили, что ни один новый губернатор не оставил в должности мэра региональной столицы.

Но были и высказывания, в которых утверждалось, что мэр Белгорода «демонстрирует оптимизм и включённость в повестку». Поэтому у Галдуна есть шанс доработать в своей должности до выборов, если наверху посчитают, что в предвыборный период надёжнее оставить город под управлением действующей команды.

Напомним, мэр Белгорода отчитался о доходах за 2020 год и имуществе семьи.

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