Глава Белгорода потерял четыре позиции в рейтинге мэров

Но были и высказывания, в которых утверждалось, что мэр Белгорода «демонстрирует оптимизм и включённость в повестку». Поэтому у Галдуна есть шанс доработать в своей должности до выборов, если наверху посчитают, что в предвыборный период надёжнее оставить город под управлением действующей команды.