Глава Белгорода потерял четыре позиции в рейтинге мэров

В рейтинге за три первый квартал глава администрации Белгорода занимал седьмую строку. На этот раз эксперты оценили положение Галдуна как «весьма неустойчивое» и отметили, что ни один новый губернатор не оставил в должности мэра региональной столицы.
Но были и высказывания, в которых утверждалось, что мэр Белгорода «демонстрирует оптимизм и включённость в повестку». Поэтому у Галдуна есть шанс доработать в своей должности до выборов, если наверху посчитают, что в предвыборный период надёжнее оставить город под управлением действующей команды.