В Белгородской области пройдёт чемпионат по мотокроссу

В субботу, 22 мая, в селе Ясные зори Белгородской области пройдёт чемпионат по мотокроссу памяти Валерия Антюфеева. Свои умения в экстремальном виде спорта продемонстрируют 100 человек в возрасте от 4-х лет и старше.