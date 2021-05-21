В Белгородской области пройдёт чемпионат по мотокроссу

Posted 21 мая 2021, 14:14
Published 21 мая 2021, 14:14
Modified 20 августа 2024, 02:05
Updated 20 августа 2024, 02:05
В субботу, 22 мая, в селе Ясные зори Белгородской области пройдёт чемпионат по мотокроссу памяти Валерия Антюфеева. Свои умения в экстремальном виде спорта продемонстрируют 100 человек в возрасте от 4-х лет и старше.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, начало мероприятия состоится в 10:00.
В прошлую субботу, 16 мая, в Белгороде состоялось открытие мотосезона. Более сотни мотоциклистов из городов Черноземья проехали по областному центру в красивой мотоколонне.
К мотоциклистам присоединился и мэр Белгорода Юрий Галдун. Своим мотобратьям и мотосёстрам глава городской администрации пожелал душевного мотосезона.
В начале мая старт мотосезону дали байкеры Старого Оскола. Мотоциклисты проехали по городу колонной в честь открытия нового сезона.