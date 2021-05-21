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Posted 21 мая 2021, 14:14

Published 21 мая 2021, 14:14

Modified 20 августа 2024, 02:05

Updated 20 августа 2024, 02:05

В Белгородской области пройдёт чемпионат по мотокроссу

В Белгородской области пройдёт чемпионат по мотокроссу

21 мая 2021, 14:14
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Зрелищные соревнования состоятся 22 мая на мототрассе в Ясных зорях Белгородского района. По данным регионального правительства, в первенстве примет участие около 100 человек.

В субботу, 22 мая, в селе Ясные зори Белгородской области пройдёт чемпионат по мотокроссу памяти Валерия Антюфеева. Свои умения в экстремальном виде спорта продемонстрируют 100 человек в возрасте от 4-х лет и старше.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, начало мероприятия состоится в 10:00.

В прошлую субботу, 16 мая, в Белгороде состоялось открытие мотосезона. Более сотни мотоциклистов из городов Черноземья проехали по областному центру в красивой мотоколонне.

К мотоциклистам присоединился и мэр Белгорода Юрий Галдун. Своим мотобратьям и мотосёстрам глава городской администрации пожелал душевного мотосезона.

Мэр Белгорода открыл мотосезон на день позже байкеров города
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В начале мая старт мотосезону дали байкеры Старого Оскола. Мотоциклисты проехали по городу колонной в честь открытия нового сезона.

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