Для озеленения Белгорода не хватает людей

Вчера, 20 мая, мэр Белгорода Юрий Галдун показал врио губернатора Белгородской области Вячеславу Гладкову тепличный комплекс Белгорблагоустройства.
По словам градоначальника, в Белгороде питомник продолжает обновляться. Здесь выращивают 70% всех саженцев, которые идут на благоустройство областного центра. При этом людей, которые могли бы их высадить на улицы города, не хватает.
Хочется, чтобы Белгород был ярким и разным. И весной, и летом, и осенью. Будем совершенствовать наш подход к ландшафтному дизайну, к вертикальному озеленению.Вячеслав Гладков
На своей странице во «ВКонтакте» Юрий Галдун предложил белгородцам работу. По словам мэра, нужно минимум 80 человек на должность рабочих зелёного хозяйства. Средняя зарплата — 35 тыс. рублей на руки.
Напомним, ремонт улицы Щорса в Белгороде никак не подойдёт к концу. Теперь дополнительно хотят вложить деньги в озеленение — 13,6 млн рублей.