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Для озеленения Белгорода не хватает людей

21 мая 2021, 06:45
Фото: страница Юрия Галдуна во "ВКонтакте"
Мэр Белгорода Юрий Галдун показал главе региона Вячеславу Гладкову белгородский питомник с саженцами. Несмотря на достаточное количество посадочного материала, высаживать его некому. Поэтому на своей личной странице во «ВКонтакте» градоначальник предложил белгородцам работу.

Вчера, 20 мая, мэр Белгорода Юрий Галдун показал врио губернатора Белгородской области Вячеславу Гладкову тепличный комплекс Белгорблагоустройства.

По словам градоначальника, в Белгороде питомник продолжает обновляться. Здесь выращивают 70% всех саженцев, которые идут на благоустройство областного центра. При этом людей, которые могли бы их высадить на улицы города, не хватает.

Хочется, чтобы Белгород был ярким и разным. И весной, и летом, и осенью. Будем совершенствовать наш подход к ландшафтному дизайну, к вертикальному озеленению.Вячеслав Гладков

На своей странице во «ВКонтакте» Юрий Галдун предложил белгородцам работу. По словам мэра, нужно минимум 80 человек на должность рабочих зелёного хозяйства. Средняя зарплата — 35 тыс. рублей на руки.

Напомним, ремонт улицы Щорса в Белгороде никак не подойдёт к концу. Теперь дополнительно хотят вложить деньги в озеленение — 13,6 млн рублей.

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