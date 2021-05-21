Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Бывший директор ЕТК Александр Васильченко рассказал о своей новой должности

21 мая 2021, 11:20
Фото: страница Александра Васильченко во "ВКонтакте"
О новом месте работы Александр Васильченко сообщил на странице в соцсети. Также он подвёл итоги своей профессиональной деятельности в Белгороде. Среди достижений бывший директор ЕТК отметил восстановление 24 автобусов и 38 троллейбусов, а также сокращение время на ремонт подвижного состава.

Александр Васильченко занимал должность генерального директора Единой транспортной компании с апреля 2019 года по апрель 2021-го. Он рассказал, что среди основных реализованных задач разработка и реализация единого стиля внутренней и внешней экипировки автопарка, уборка штор и реклам со всех поверхностей, а также восстановление 24 автобусов и 38 троллейбусов.

Также Васильченко отметил, что за время его работы ЕТК купила 95 новых автобусов, причём 65 единиц получила по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Под его шефством техническая готовность подвижного состава достигла 95%, коэффициент выхода на линию составил 91%, а ремонт подвижного состава сократился в два раза.

Отдельно Васильченко остановился на инфраструктуре и организационном блоке своей работы в Белгороде, отметив, что команда ООО «ЕТК» приняла непосредственное участие в разработке и реализации проекта реформирования общественного транспорта, а также реализации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры. В целом работу в ЕТК получили 400 человек.

Что касается нового места работы, Васильченко рассказал, что с 17 мая 2021 года занимает должность первого заместителя председателя комитета транспорта и автомобильных дорог Курской области.

Считаю, что мой опыт и знания позволят реализовать поставленные задачи, а Курская область станет лидером отрасли. Спасибо за оказанное доверие губернатору Курской области Роману Владимировичу Старовойту.Александр Васильченко

Напомним, работающие на городских и пригородных маршрутах белгородские перевозчики написали обращение к врио губернатора. Они рассказали о проблеме с договорами на дополнительные услуги со сторонними организациями. Также оказалось, что бывший руководитель ЕТК перед уходом с должности продал служебный автомобиль по остаточной стоимости без согласования с учредителями.

Материалы по теме
Васильченко назвал сроки обновления автобусов, курсирующих на Крейду в БелгородеВасильченко рассказал, как белгородцы смогут уехать из микрорайонов Новый и УлиткаГендиректор ЕТК Александр Васильченко покидает свой пост
#Новости#Новая должность#ЕТК#Муниципальный транспорт#Александр Васильченко#Кристина Семенчук#Общество
Подпишитесь
Под Белгородом атаке ВСУ подвергся завод. Есть пострадавшие
Сегодня, 18:04
Председатель горсовета Белгорода предложил провести учения по гражданской обороне
Сегодня, 12:30
Витраж Белгородской филармонии станет бронированным за счёт ударопрочной плёнки
Сегодня, 10:34
Белгородец про обстрел села: Дом затрясся и посыпались стёкла
Сегодня, 12:14
Пострадавшего от взрыва дрона ребёнка из Белгорода увезли в федеральный медцентр
Сегодня, 12:38
Село Муром под Белгородом снова подверглось массивному обстрелу со стороны Украины
Сегодня, 14:46