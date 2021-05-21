Бывший директор ЕТК Александр Васильченко рассказал о своей новой должности

Напомним, работающие на городских и пригородных маршрутах белгородские перевозчики написали обращение к врио губернатора. Они рассказали о проблеме с договорами на дополнительные услуги со сторонними организациями. Также оказалось, что бывший руководитель ЕТК перед уходом с должности продал служебный автомобиль по остаточной стоимости без согласования с учредителями.