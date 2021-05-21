Бывший директор ЕТК Александр Васильченко рассказал о своей новой должности

Александр Васильченко занимал должность генерального директора Единой транспортной компании с апреля 2019 года по апрель 2021-го. Он рассказал, что среди основных реализованных задач разработка и реализация единого стиля внутренней и внешней экипировки автопарка, уборка штор и реклам со всех поверхностей, а также восстановление 24 автобусов и 38 троллейбусов.
Также Васильченко отметил, что за время его работы ЕТК купила 95 новых автобусов, причём 65 единиц получила по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Под его шефством техническая готовность подвижного состава достигла 95%, коэффициент выхода на линию составил 91%, а ремонт подвижного состава сократился в два раза.
Отдельно Васильченко остановился на инфраструктуре и организационном блоке своей работы в Белгороде, отметив, что команда ООО «ЕТК» приняла непосредственное участие в разработке и реализации проекта реформирования общественного транспорта, а также реализации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры. В целом работу в ЕТК получили 400 человек.
Что касается нового места работы, Васильченко рассказал, что с 17 мая 2021 года занимает должность первого заместителя председателя комитета транспорта и автомобильных дорог Курской области.
Считаю, что мой опыт и знания позволят реализовать поставленные задачи, а Курская область станет лидером отрасли. Спасибо за оказанное доверие губернатору Курской области Роману Владимировичу Старовойту.Александр Васильченко
Напомним, работающие на городских и пригородных маршрутах белгородские перевозчики написали обращение к врио губернатора. Они рассказали о проблеме с договорами на дополнительные услуги со сторонними организациями. Также оказалось, что бывший руководитель ЕТК перед уходом с должности продал служебный автомобиль по остаточной стоимости без согласования с учредителями.