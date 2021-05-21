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Posted 21 мая 2021, 13:41

Published 21 мая 2021, 13:41

Modified 20 августа 2024, 04:53

Updated 20 августа 2024, 04:53

Белгородцы обсудят исполнение регионального бюджета дистанционно

Белгородцы обсудят исполнение регионального бюджета дистанционно

21 мая 2021, 13:41
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Бюджет
Власти проведут публичные слушания по проекту отчёта об исполнении бюджета Белгородской области за 2020 год онлайн. В заседании сможет принять участие любой житель региона, сообщает пресс-служба областного правительства.

28 мая пройдут публичные слушания, где белгородцы обсудят исполнение регионального бюджета за 2020 год. Как сообщает пресс-служба областного правительства, заседание пройдёт дистанционно с помощью видеоконференцсвязи.

В публичных слушаниях могут принять участие жители Белгородской области, представители общественности и СМИ, органы госвласти и местного самоуправления, члены Общественного и Экспертного советов при департаменте финансов и бюджетной политики.

Публичные слушания по проекту отчёта о реализации средств региональной казны за год состоятся 28 мая в 11 утра. По данным пресс-службы областного правительства, такие заседания пройдут дистанционно уже в третий раз.

Что касается самого бюджета, то в начале мая врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков предложил увеличить расходы на 10 млрд рублей. Деньги должны пойти на образование, здравоохранение, цифровизацию, сектор АПК и ЖКХ.

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#Новости#Общество#Экономика#Бюджет
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