Белгородцы обсудят исполнение регионального бюджета дистанционно

Posted 21 мая 2021, 13:41
Published 21 мая 2021, 13:41
Modified 20 августа 2024, 04:53
Updated 20 августа 2024, 04:53
28 мая пройдут публичные слушания, где белгородцы обсудят исполнение регионального бюджета за 2020 год. Как сообщает пресс-служба областного правительства, заседание пройдёт дистанционно с помощью видеоконференцсвязи.
В публичных слушаниях могут принять участие жители Белгородской области, представители общественности и СМИ, органы госвласти и местного самоуправления, члены Общественного и Экспертного советов при департаменте финансов и бюджетной политики.
Публичные слушания по проекту отчёта о реализации средств региональной казны за год состоятся 28 мая в 11 утра. По данным пресс-службы областного правительства, такие заседания пройдут дистанционно уже в третий раз.
Что касается самого бюджета, то в начале мая врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков предложил увеличить расходы на 10 млрд рублей. Деньги должны пойти на образование, здравоохранение, цифровизацию, сектор АПК и ЖКХ.