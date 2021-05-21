АКАР решила развивать рекламную индустрию в регионах России

Ассоциация провела масштабное исследование среди представителей рекламной отрасли, которое показало, что региональные агентства часто не рассматривают для себя возможность участия в индустриальных конкурсах и проектах. 85% опрошенных АКАР — представители рекламной индустрии из регионов. По результатам опроса стала ясна общая картина — две трети компаний из регионов не видят для себя смысла участвовать в крупных профильных фестивалях, так как уверены, что для победы их кейсам недостает профессионализма, а все призовые места получают в итоге самые известные игроки рынка. Каждый седьмой опрошенный придерживается мнения, что жюри таких конкурсов не рассматривают всерьез кандидатов из регионов. И только 15% респондентов посчитали, что их работу могут оценить неудовлетворительно из-за недостатка квалификации.
Как сообщает newizv.ru, новый проект, который анонсировала АКАР, призван адаптировать региональные агентства, бренды и фрилансеров для полноправного участия в профильных конкурсах на федеральном уровне.
Основатель Первого регионального фестиваля рекламы, директор «АКАР Урал» Екатерина Маркова рассказала, что в рамках подготовки к запуску фестиваля были проанализированы основные запросы региональных игроков. Также было придумано множество номинаций, разработана простая форма для подачи заявки, участие в фестивале обойдется в доступную стоимость. Проект уже на начальном этапе заинтересовал самые сильные агентства страны, которые изъявили желание выступить на мероприятии в качестве экспертов или партнеров. Все участники фестиваля могут быть уверены, что их кейсы будут замечены и оценены по достоинству, и они не затеряются даже среди масштабных проектов с серьезными бюджетами, также все кейсы получат полноценную экспертную оценку от лучших представителей отрасли.
Организаторы уверены, что разработанный ими проект заинтересует и те компании, которые состоялись в профессиональном плане, — они смогут поучаствовать в мероприятии, чтобы ознакомиться с достижениями молодых рекламистов.
Бренд-дизайн-директор Voskhod.Agency Владислав Деревянных считает, что многие крупные игроки рынка захотят принять участие в событии, чтобы закрыть кадровый вопрос. Участие в проекте поможет агентствам набрать на работу новых, талантливых специалистов, а также приобрести полезные знакомства и наладить отношения с новыми клиентами, которые поддерживают креативность и современный подход. Эксперт отмечает, что Первый региональный фестиваль рекламы даст новый толчок индустрии.
Главной целью проведения фестиваля является развитие рекламной отрасли на региональным уровне, выявление самых эффективных и инновационных кейсов и практик, обмен опытом между федеральными экспертами и региональными участниками. Прием заявок на участие в конкурсе будет проходить до 18 июня. Лауреаты конкурса будут объявлены в Екатеринбурге 1–2 июля. Официальным медиапартнером мероприятия выступает 1st Mediainvest.