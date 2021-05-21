АКАР решила развивать рекламную индустрию в регионах России

Ассоциация провела масштабное исследование среди представителей рекламной отрасли, которое показало, что региональные агентства часто не рассматривают для себя возможность участия в индустриальных конкурсах и проектах. 85% опрошенных АКАР — представители рекламной индустрии из регионов. По результатам опроса стала ясна общая картина — две трети компаний из регионов не видят для себя смысла участвовать в крупных профильных фестивалях, так как уверены, что для победы их кейсам недостает профессионализма, а все призовые места получают в итоге самые известные игроки рынка. Каждый седьмой опрошенный придерживается мнения, что жюри таких конкурсов не рассматривают всерьез кандидатов из регионов. И только 15% респондентов посчитали, что их работу могут оценить неудовлетворительно из-за недостатка квалификации.