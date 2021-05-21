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Администрация Белгорода снесёт ещё две незаконные постройки

21 мая 2021, 09:48
Фото: Медиахолдинг 1Mi
Администрация областного центра намерена демонтировать ещё два объекта — один на улице Сумской, а второй — на Везельской. Суды признали постройки незаконными ещё несколько лет назад. Об этом сказано в документах госзакупок.

По данным сайта госзакупок, мэрия Белгорода спустя четыре года после решения Свердловского районного суда снесёт гараж на улице Везельской. Речь идёт об объекте, расположенном на участке гаражного кооператива № 66. На демонтаж незаконной постройки мэрия готова выделить свыше 151 тысячи рублей.

Также администрация намерена снести надстройку второго этажа и пристройку на улице Сумской, 165б в областном центре. На разрушение объекта площадью 43,2 м² муниципалитет потратит 118,7 тысяч рублей.

Решение о сносе незаконной постройки арбитражный суд Белгородской области, согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», вынес ещё в декабре 2018 года. В 2019 году индивидуальный предприниматель, чьи объекты будут сносить, подал апелляционную жалобу, которую суд не удовлетворил. Кассационная жалоба тоже не подействовала. Судьба надстройки и пристройки была предрешена — снос.

Демонтировать незаконный гараж и объекты недвижимости индивидуального предпринимателя будет ООО «Спецстройгарант». Исполнитель должен самостоятельно снести постройки и утилизировать отходы.

Также в ближайшие дни «Спецстройгарант» снесёт недостроенное здание за 157,4 тысячи рублей. Суд признал объект незаконным ещё шесть лет назад, однако мэрия Белгорода исполняет желание суда только сейчас.

Спустя шесть лет мэрия Белгорода исполнит решение суда по сносу здания
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Как сообщается в аналитической системе «СПАРК-Интерфакс», ООО «Спецстройгарант» занимается оптовой торговлей металлами и металлическими рудами. За 2020 год микропредприятие выручило от продажи 17,7 млн рублей, чистая прибыль превысила 1,2 млн рублей, а чистые активы — 1,3 млн рублей.

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