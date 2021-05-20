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Жильцы многоквартирного дома получили скидку на техобслуживание газового оборудования

20 мая 2021, 10:21
Фото: «Газпром газораспределение Белгород»
Сотрудники филиала АО «Газпром газораспределение Белгород» провели работы по техническому обслуживанию внутриквартирного газового оборудования (ВКГО) в квартирах многоквартирного дома по адресу: г. Шебекино, ул. Генерала Шумилова, д. 23.

Собственники жилья получили скидку 10% на проведённые работы, обеспечив за один рабочий день доступ специалистов к оборудованию в половине квартир.

«К сожалению, часть потребителей газа не задумывается о безопасности и не считает необходимым ежегодно проводить техническое обслуживание газового оборудования и, как следствие, не обеспечивает допуск в жилые помещения представителей специализированных организаций для проведения работ, — комментирует заместитель генерального директора — главный инженер АО «Газпром газораспределение Белгород Константин Генинг — С целью получения скидки жильцы данного дома, проявив активную гражданскую позицию, объединились и единовременно обеспечили допуск сотрудников в 18 квартир дома, сэкономив тем самым свои денежные средства».

Справка: Подробнее об условиях предоставления скидок при выполнении работ по техническому обслуживанию внутриквартирного газового оборудования можно узнать на официальном сайте АО «Газпром газораспределение Белгород».

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