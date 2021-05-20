Жильцы многоквартирного дома получили скидку на техобслуживание газового оборудования

«К сожалению, часть потребителей газа не задумывается о безопасности и не считает необходимым ежегодно проводить техническое обслуживание газового оборудования и, как следствие, не обеспечивает допуск в жилые помещения представителей специализированных организаций для проведения работ, — комментирует заместитель генерального директора — главный инженер АО «Газпром газораспределение Белгород Константин Генинг — С целью получения скидки жильцы данного дома, проявив активную гражданскую позицию, объединились и единовременно обеспечили допуск сотрудников в 18 квартир дома, сэкономив тем самым свои денежные средства».