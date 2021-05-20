В Белгороде и районе построят три новых школы за федеральные деньги

Белгородской области одобрили заявку на строительство трёх общеобразовательных учреждений в рамках государственной программы «Развитие образования». Как заявил руководитель региона Вячеслав Гладков на своей официальной странице во «ВКонтакте», две начальные школы на 100 мест появятся в микрорайоне «Восточный-1» в Белгороде и в «Парусе» села Репное. Общеобразовательную школу на 1000 учеников построят в «Новосадовом-41» Белгородского района.
В целом мы планируем построить по новой государственной программе 11 школ. Сейчас готовим необходимую документацию и будем добиваться выделения федеральных денег. Наши дети должны учиться только в самых современных и лучших условиях! Вячеслав Гладков
Где именно планируют разместить 11 новых школ, региональные власти пока не сообщают.
Если говорить о строительстве общеобразовательных учреждений в регионе, то с этим есть проблемы. Так, во время рабочей поездки в Старый Оскол глава региона Вячеслав Гладков посетил Центр образования № 1 «Академия знаний» им. Н. П. Шевченко. Как оказалось, работы на объекте ведутся без какой-либо организации и логики. После инспекции было принято решение, что Центр образования № 1 будут строить непрерывно.
Что касается самого качества образования, накануне Белгородскую область посетила замминистра просвещения РФ Татьяна Васильева. Представитель федерального ведомства высоко оценила подход региональной власти к образованию. Так, в 2021 году 83 тысячи учеников 1-4 классов в Белгородской области будут изучать IT-направления по новейшим программам, чтобы проще адаптироваться к цифровой экономике.