В Белгороде и районе построят три новых школы за федеральные деньги

Если говорить о строительстве общеобразовательных учреждений в регионе, то с этим есть проблемы. Так, во время рабочей поездки в Старый Оскол глава региона Вячеслав Гладков посетил Центр образования № 1 «Академия знаний» им. Н. П. Шевченко. Как оказалось, работы на объекте ведутся без какой-либо организации и логики. После инспекции было принято решение, что Центр образования № 1 будут строить непрерывно.