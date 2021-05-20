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В Белгороде и районе построят три новых школы за федеральные деньги

20 мая 2021, 06:43
Фото: Медиахолдинг 1Mi
Образовательные учреждения на 1200 мест появятся в Белгороде, Новосадовом и Репном. Власти региона намерены получить финансирование ещё на строительство 11 школ, сообщил глава Белгородской области в своей соцсети.

Белгородской области одобрили заявку на строительство трёх общеобразовательных учреждений в рамках государственной программы «Развитие образования». Как заявил руководитель региона Вячеслав Гладков на своей официальной странице во «ВКонтакте», две начальные школы на 100 мест появятся в микрорайоне «Восточный-1» в Белгороде и в «Парусе» села Репное. Общеобразовательную школу на 1000 учеников построят в «Новосадовом-41» Белгородского района.

В целом мы планируем построить по новой государственной программе 11 школ. Сейчас готовим необходимую документацию и будем добиваться выделения федеральных денег. Наши дети должны учиться только в самых современных и лучших условиях! Вячеслав Гладков

Где именно планируют разместить 11 новых школ, региональные власти пока не сообщают.

Если говорить о строительстве общеобразовательных учреждений в регионе, то с этим есть проблемы. Так, во время рабочей поездки в Старый Оскол глава региона Вячеслав Гладков посетил Центр образования № 1 «Академия знаний» им. Н. П. Шевченко. Как оказалось, работы на объекте ведутся без какой-либо организации и логики. После инспекции было принято решение, что Центр образования № 1 будут строить непрерывно.

Проблемную школу в Белгородской области будут строить круглосуточно
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Что касается самого качества образования, накануне Белгородскую область посетила замминистра просвещения РФ Татьяна Васильева. Представитель федерального ведомства высоко оценила подход региональной власти к образованию. Так, в 2021 году 83 тысячи учеников 1-4 классов в Белгородской области будут изучать IT-направления по новейшим программам, чтобы проще адаптироваться к цифровой экономике.

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