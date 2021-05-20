Синоптики обещают Белгороду холодный июнь

В июне нам обещают не самую привычную погоду для Белгородчины. Весеннюю, но совсем не привычную для июня — лёгкую прохладу и обильные осадки. Дожди ожидают практически через день, а температура значительно ниже жарких дней мая — 20-24 градусов тепла, не более. А к концу июня и вовсе температура воздуха будет достигать 18-20 градусов.