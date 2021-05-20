Синоптики обещают Белгороду холодный июнь

Белгород, по прогнозу метеорологов, превратится в северную столицу. Несмотря на тепло мая, жара здесь не задержится. Погода уже начала меняться.
В июне нам обещают не самую привычную погоду для Белгородчины. Весеннюю, но совсем не привычную для июня — лёгкую прохладу и обильные осадки. Дожди ожидают практически через день, а температура значительно ниже жарких дней мая — 20-24 градусов тепла, не более. А к концу июня и вовсе температура воздуха будет достигать 18-20 градусов.
Приблизительно такая погода будет по всей территории России — привычное июньское тепло не побалует даже Крым, согласно метеорологам. Но не расстраиваемся раньше времени. Все мы знаем, что прогноз погоды на длительный срок крайне редко бывает точным. Возможно, начало июня действительно встретит средней температурой воздуха, а что будет дальше — посмотрим.