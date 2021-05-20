Росавиация дала допуск на рейсы из Белгорода в ОАЭ и Болгарию

Росавиация опубликовала очередной приказ, который касается международных перелётов. Из России снова можно будет улететь во многие популярные туристические страны.
Из Белгорода туристы смогут отправиться в два места — в столицу ОАЭ и в самый большой город Юго-Восточной Болгарии.
Так, авиакомпания «Уральские авиалинии» теперь сможет летать из Белгорода в Бургас. А в столицу ОАЭ, Шарджу, можно будет попасть на самолётах «России».
Однако стоит отметить, что речь идёт только о допуске авиакомпаний. Готовых рейсов — нет. Но теперь они имеют право на существование. Всё зависит от авиакомпаний и ситуации с распространением коронавируса.
Напомним, из Белгорода откроют авиарейсы в Калининград и Ереван. Также будут выполняться прямые авиарейсы в Санкт-Петербург — с 3 июня четыре раза в неделю. Пассажирам предоставят Embraer E-Jet. Вылет из Белгорода — в 09:30. В пути придётся провести два часа.