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Росавиация дала допуск на рейсы из Белгорода в ОАЭ и Болгарию

20 мая 2021, 08:33
Фото: pixabay.com
Ассоциация туристов поделилась новостями о допуске на рейсы в ряд зарубежных стран. Из Белгорода Росавиация разрешила запустить рейсы в ОАЭ и Болгарию.

Росавиация опубликовала очередной приказ, который касается международных перелётов. Из России снова можно будет улететь во многие популярные туристические страны.

Из Белгорода туристы смогут отправиться в два места — в столицу ОАЭ и в самый большой город Юго-Восточной Болгарии.

Так, авиакомпания «Уральские авиалинии» теперь сможет летать из Белгорода в Бургас. А в столицу ОАЭ, Шарджу, можно будет попасть на самолётах «России».

Однако стоит отметить, что речь идёт только о допуске авиакомпаний. Готовых рейсов — нет. Но теперь они имеют право на существование. Всё зависит от авиакомпаний и ситуации с распространением коронавируса.

Напомним, из Белгорода откроют авиарейсы в Калининград и Ереван. Также будут выполняться прямые авиарейсы в Санкт-Петербург — с 3 июня четыре раза в неделю. Пассажирам предоставят Embraer E-Jet. Вылет из Белгорода — в 09:30. В пути придётся провести два часа.

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