Новым руководителем белгородской «Дирекции Юго-Западного района» стал Анатолий Уваров

По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», Анатолия Уварова назначили исполняющим обязанности генерального директора АО СЗ «Дирекция Юго-Западного района». Как сообщили ИА «Бел.Ру» в «Дирекции ЮЗР», бывший руководитель компании Александр Славкин сложил полномочия 14 мая, а уже 15 мая должность и. о. гендиректора занял Уваров.