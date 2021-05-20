Новым руководителем белгородской «Дирекции Юго-Западного района» стал Анатолий Уваров

Posted 20 мая 2021, 13:30
Published 20 мая 2021, 13:30
Modified 1 декабря 2024, 08:48
Updated 1 декабря 2024, 08:48
По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», Анатолия Уварова назначили исполняющим обязанности генерального директора АО СЗ «Дирекция Юго-Западного района». Как сообщили ИА «Бел.Ру» в «Дирекции ЮЗР», бывший руководитель компании Александр Славкин сложил полномочия 14 мая, а уже 15 мая должность и. о. гендиректора занял Уваров.
Известно, что Анатолий Уваров владел 100% уставного капитала в трёх компаниях региона — ООО «Зелёная жизнь», ООО «Зелёная жизнь плюс» и управляющая компания «Новая жизнь».
Ранее должность генерального директора «Дирекции Юго-Западного Района» занимал Александр Славкин. Глава региона Вячеслав Гладков во время еженедельного оперативного совещания 11 мая попросил отправить его в отставку.