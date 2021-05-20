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Posted 20 мая 2021, 13:30

Published 20 мая 2021, 13:30

Modified 1 декабря 2024, 08:48

Updated 1 декабря 2024, 08:48

Новым руководителем белгородской «Дирекции Юго-Западного района» стал Анатолий Уваров

Новым руководителем белгородской «Дирекции Юго-Западного района» стал Анатолий Уваров

20 мая 2021, 13:30
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Эксклюзив
Ранее Уваров владел тремя организациями в Белгородской области, в том числе и управляющей компанией «Новая жизнь». Предыдущего руководителя «Дирекции ЮЗР» глава региона попросил отправить в отставку.

По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», Анатолия Уварова назначили исполняющим обязанности генерального директора АО СЗ «Дирекция Юго-Западного района». Как сообщили ИА «Бел.Ру» в «Дирекции ЮЗР», бывший руководитель компании Александр Славкин сложил полномочия 14 мая, а уже 15 мая должность и. о. гендиректора занял Уваров.

Известно, что Анатолий Уваров владел 100% уставного капитала в трёх компаниях региона — ООО «Зелёная жизнь», ООО «Зелёная жизнь плюс» и управляющая компания «Новая жизнь».

Ранее должность генерального директора «Дирекции Юго-Западного Района» занимал Александр Славкин. Глава региона Вячеслав Гладков во время еженедельного оперативного совещания 11 мая попросил отправить его в отставку.

#Новости#Общество#Белгородская область#Эксклюзив#Назначения#Дирекция ЮЗР
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