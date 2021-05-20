Белгородец нанял погрузчик, чтобы украсть летний душ с чужой дачи

Мужчине приглянулось чужое имущество, но собственного грузового транспорта у него не было. Тогда он нанял манипулятор и с его помощью вывез перечисленные вещи с дачного участка. Металл он сдал в скупку. Сколько злоумышленник заплатил за аренду погрузчика и сколько выручил от продажи украденного, неизвестно. Как и то, удалось ли злоумышленнику вообще остаться в плюсе после этих манипуляций.