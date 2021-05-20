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Белгородец нанял погрузчик, чтобы украсть летний душ с чужой дачи

20 мая 2021, 09:32
Фото: pixabay.com
В УМВД по Белгородской области сообщили о раскрытии кражи с дачи в селе Крутой Лог. Злоумышленнику приглянулся летний душ и две металлические бочки, но своего грузового транспорта у него не было.

Белгородец приехал на дачу в Крутой Лог и заметил, что на участке побывал вор. Не обратить внимание на пропажу сложно: пропали два металлических ящика, один из которых использовался как летний душ. А ещё две большие металлические бочки. Просто так расстаться с имуществом дачник не захотел и обратился в полицию.

Правоохранители смогли установить личность подозреваемого. Им оказался 39-летний мужчина, который раньше уже промышлял воровством и попадался на этом нарушении закона.

Мужчине приглянулось чужое имущество, но собственного грузового транспорта у него не было. Тогда он нанял манипулятор и с его помощью вывез перечисленные вещи с дачного участка. Металл он сдал в скупку. Сколько злоумышленник заплатил за аренду погрузчика и сколько выручил от продажи украденного, неизвестно. Как и то, удалось ли злоумышленнику вообще остаться в плюсе после этих манипуляций.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ. За кражу злоумышленник может отправиться за решётку на два года. Сейчас подозреваемому избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

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