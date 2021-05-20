Белгородец нанял погрузчик, чтобы украсть летний душ с чужой дачи

Белгородец приехал на дачу в Крутой Лог и заметил, что на участке побывал вор. Не обратить внимание на пропажу сложно: пропали два металлических ящика, один из которых использовался как летний душ. А ещё две большие металлические бочки. Просто так расстаться с имуществом дачник не захотел и обратился в полицию.
Правоохранители смогли установить личность подозреваемого. Им оказался 39-летний мужчина, который раньше уже промышлял воровством и попадался на этом нарушении закона.
Мужчине приглянулось чужое имущество, но собственного грузового транспорта у него не было. Тогда он нанял манипулятор и с его помощью вывез перечисленные вещи с дачного участка. Металл он сдал в скупку. Сколько злоумышленник заплатил за аренду погрузчика и сколько выручил от продажи украденного, неизвестно. Как и то, удалось ли злоумышленнику вообще остаться в плюсе после этих манипуляций.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ. За кражу злоумышленник может отправиться за решётку на два года. Сейчас подозреваемому избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.