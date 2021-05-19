В Белгородской области от коронавируса погибли ещё две женщины

Всего в Белгородской области выявили 38 050 случаев заражения коронавирусом. 61 из них произошёл за последние сутки. Больше всего заболевших за день обнаружили в Белгороде — 21 человек. Высокая заболеваемость в Ракитянском районе — 12 новых пациентов, в Алексеевском горокруге — восемь.
По четыре случая коронавирусной инфекции произошло в Валуйском городском округе и в Белгородском районе. В Старооскольском горокруге и Корочанском районе заболели по три жителя. В остальных муниципалитетах Белгородской области — не больше двух.
Преодолели ковид 33 558 человек. За последний день выписали 31 выздоровевшего. Умерших же в регионе от коронавируса за всё время 670. Две женщины из Белгородской области пополнили статистику летальных исходов с 18 на 19 мая.
Погибла жительница Белгорода 1940 года рождения. Лечилась женщина под наблюдением врачей в горбольнице № 2. Умерла и жительница области 1960 года из Вейделевского района. Она тоже лежала в больнице — была пациенткой Борисовской ЦРБ.