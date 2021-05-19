В Белгородской области от коронавируса погибли ещё две женщины

Всего в Белгородской области выявили 38 050 случаев заражения коронавирусом. 61 из них произошёл за последние сутки. Больше всего заболевших за день обнаружили в Белгороде — 21 человек. Высокая заболеваемость в Ракитянском районе — 12 новых пациентов, в Алексеевском горокруге — восемь.