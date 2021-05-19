Центр «За Рождение»: У нас одна цель — беременность и рождение здорового ребёнка

— По нашим данным за первые четыре месяца текущего года по статистике мы достигли 54% результативности по частоте наступления беременности. Мы этому, безусловно, очень рады и надеемся, что эту цифру не только будем поддерживать, но и увеличивать. Достичь столь высоких результатов нам удалось благодаря нескольким факторам. Один из них — использование в клинике более широкого спектра протоколов культивирования эмбрионов и усовершенствование протоколов по стимуляции для пациенток с низким овариальным резервом. Хочется подчеркнуть, что мы работаем со средами, которые используются в Европе уже не первый год и как только они были зарегистрированы в нашей стране, наша клиника смогла их закупить. И теперь процесс культивирования эмбрионов у нас идентичен протоколам ведущих европейских клиник. Также нужно отметить, что пациентки стали обращаться к врачу репродуктологу раньше, не теряя времени.