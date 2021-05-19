Центр «За Рождение»: У нас одна цель — беременность и рождение здорового ребёнка

Posted 19 мая 2021, 06:00
Published 19 мая 2021, 06:00
Modified Сегодня, 12:34
Updated Сегодня, 12:34
17 июля 2021 года центру репродуктивного здоровья «За Рождение» исполнится три года. Об успехах, планах и возможностях журналистам ИА «Бел.Ру» рассказали ведущие профессионалы центра — главный врач, акушер-гинеколог Анна Контрерас-Панкова, главный эмбриолог Наира Майльянц и врач акушер-гинеколог, репродуктолог Людмила Ходячих.
— Расскажите о ваших успехах в разрезе результативности по наступлению беременности? С чем связаны высокие показатели?
— По нашим данным за первые четыре месяца текущего года по статистике мы достигли 54% результативности по частоте наступления беременности. Мы этому, безусловно, очень рады и надеемся, что эту цифру не только будем поддерживать, но и увеличивать. Достичь столь высоких результатов нам удалось благодаря нескольким факторам. Один из них — использование в клинике более широкого спектра протоколов культивирования эмбрионов и усовершенствование протоколов по стимуляции для пациенток с низким овариальным резервом. Хочется подчеркнуть, что мы работаем со средами, которые используются в Европе уже не первый год и как только они были зарегистрированы в нашей стране, наша клиника смогла их закупить. И теперь процесс культивирования эмбрионов у нас идентичен протоколам ведущих европейских клиник. Также нужно отметить, что пациентки стали обращаться к врачу репродуктологу раньше, не теряя времени.
— Какое оборудование в настоящее время представлено в центре?
— Одно из новых приобретений — активный лазер. С его помощью мы проводим хэтчинг (надсечение оболочки) эмбрионов как тех, которые находились в криоконсервации, так и тех, у которых есть предрасположенность к толстой оболочке. Данная процедура позволяет повысить вероятность имплантации. Также с помощью нового лазера мы можем проводить биопсию эмбрионов (трофэктодермы) для преимплантационного генетического скрининга. Это метод, который выявляет у эмбрионов, полученных в результате ЭКО, хромосомные патологии, таким образом, мы переносим в полость матки пациентки эмбрионы без генетических нарушений. Помимо этого, мы приобрели новую установку для проведения ИКСИ-манипуляций (процедура, применяемая для пар, в которых у мужчины низкое качество спермы) и перешли на закрытую систему витрификации эмбрионов. Эта система сверхбыстро охлаждает биологический материал, с минимальным риском криоповреждеий. Эмбрионы хранятся в закрытой соломине, не имея контакта с жидким азотом.
— Какие кадровые изменения произошли в центре?
— Наш штат специалистов увеличился. Мы рады представить нового опытного доктора высшей категории, акушера-гинеколога, репродуктолога Людмилу Ходячих. Её стаж работы составляет 12 лет.
— Какие появились новые услуги и исследования?
— В нашей клинике проводится такое исследование, как неинвазивный пренатальный тест. В крови матери обнаруживаются фрагменты ДНК плода и исследуются на выявление тяжёлых хромосомных заболеваний, таких как синдром Дауна, Патау, Эдвардса и др. В целом, тест помогает определить от 5 до 13 наследственных заболеваний.
Также на ранних сроках можно определить пол ребёнка (с восьми недель), ведь некоторые наследственные заболевания сцеплены с половыми хромосомами. А после получения результатов исследования будущие родители могут приять решение — пролонгировать беременность или нет.
Помимо этого, исследование может определить резус-фактор ребёнка, что достаточно актуально, поскольку резус-конфликтная беременность достаточно тяжёлая. Также мы проводим такое молекулярно-генетическое исследование, как «Анеускрин». Оно позволяет установить генетический фактор неразвивающейся (замершей) беременности. Поэтому врачам важно установить первопричины, чтобы выбрать дальнейшую тактику лечения.
— Расскажите о новом приказе Минздрава, в котором прописаны условия по овариальному резерву у женщин для предоставления услуг по ОМС? Что ещё регламентирует законодательный акт?
— С 2021 года действует новый порядок использования репродуктивных технологий. Соответствующий приказ Минздрава России № 803н «О порядке использования вспомогательных репродуктивных технологий, противопоказаниях и ограничениях к их применению» вступил в силу с 1 января. Одно из самых тяжёлых изменений для наших пациентов — это новые ограничения для проведения программы ЭКО по полису ОМС. Так, если граница антимюллерового гормона (маркер овариального резерва) ниже 1,2, воспользоваться программой экстракорпорального оплодотворения (в рамках ОМС) женщина не сможет. Это очень болезненный вопрос для наших пациентов, потому что большинство приходит к нам со сниженным овариальным резервом. Поэтому не стоит ждать, необходимо сразу обращаться к специалистам.
— Что собой представляет «отложенное материнство»? В чём его преимущество? Как можно воспользоваться услугой?
— Отложенное материнство — это возможность для женщины запланировать беременность в будущем, которая достигается благодаря криоконсервации собственных яйцеклеток с целью их оплодотворения в запланированный срок. В настоящее время женщины стараются заводить семью, выходить замуж и рожать детей в более зрелом возрасте, когда они достигли финансовой стабильности. Но, к сожалению, с возрастом овариальный резерв женщина истощается и восполнить его не возможно.
Поэтому мы предлагаем программу «отложенное материнство». То есть, если молодая женщина понимает, что в ближайшие время она не планирует беременность, мы можем произвести процедуру стимуляции, забор яйцеклеток и криоконсервировать их, чтобы хранить здоровые яйцеклетки до момента обращения пациентки. Многих в этой процедуре пугает стимуляция, но забор можно произвести и в естественном цикле. Да, процесс более длительный, но возможен. В целом плюс программы в том, что, если женщина обратилась к нам в 30 лет, а пришла спустя 10 лет в возрасте, к примеру, 40, её яйцеклетки будут соответствовать возрасту 30 лет. Т.е. в течении 10 лет на ооциты не влияли внешние и внутренние негативные факторы.
К сожалению, данной услугой белгородки пользуются не так часто. К примеру, за границей эта тема поднимается на уровне правительства. Большие холдинги, компании выдают даже квоты на программу по отсроченному материнству, чтобы женщина могла сохранить свой генетический материал и в дальнейшем им воспользоваться. Это необходимо продвигать, если мы хотим повышать рождаемость в стране.
— Отличается ли отношение и подход к пациентам, которые обратились к Вам по полису ОМС, от пациентов, которые услуги оплачивают?
— У нас одна цель — помочь наступлению беременности и рождению здорового ребёнка. Политика по ценообразованию ведётся у нас достаточно открыто. Нет такого, что сначала озвучивается одна цена, а по итогам — другая в три-пять раз больше. Практически все наши программы просчитаны максимально, за исключением нюансов. К примеру, если программа с лекарственными препаратами, туда входят все осмотры, все препараты, пункция, наркоз, весь необходимый эмбриологический этап, культивация, перенос и криоконсервация эмбрионов. Отдельно при необходимости оплачиваются дополнительные среды, услуга хэтчинга и ПГД-диагностика. Если пациент приходит и оплачивает платный протокол, он может не бояться, что в конце у него появится другая цифра. А если формируются скидки — они не влияют на качество и количество услуг.