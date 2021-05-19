Продажа имущества ЗАО «Белгородский цемент» на торгах

Уведомляем, о проведении открытых торгов по продаже непрофильных активов АО «ЕВРОЦЕМЕНТ ГРУП» (ИНН 7708117908; ОГРН 1027739128141) и его аффилированных лиц — предприятий Холдинга.
Торги проводятся на электронной торговой площадке «Альфалот», оператор электронной площадки ООО «Аукционы Федерации», адрес в сети интернет, код торгов 0016921135DS, вид торгов: Открытый по составу участников аукцион, с закрытой формой ценового предложения.
Предмет торгов:
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№ лота
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Наименование предприятия
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Наименование Авто / спецтехники
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Инв. №
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Гос. №
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Год
выпуска
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Техническое состояние (описать все неисправности подробно)
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Начальная цена продажи
в руб. с НДС.
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Данные
о залоге
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1
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ЗАО «Белгородский цемент»
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Бетоноукладчик Gomaco Commander III в четырехгусеничном исполнении
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15-17417
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42-87ЕР
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2012
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24 159 000
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НЕ залог
Начало приема заявок 02.06.2021 г. с 9:00 час. окончание приема заявок 10.06.2021 г. до 18:00 час. Подведение итогов торгов 11.06.2021 г. в 10:00 час. Время в настоящей публикации указано согласно работы сервера ЭТП (Московское).
Заявка на участие в торгах составляется в произвольной форме на русском языке и должна содержать указанные в сообщении о проведении торгов следующие сведения: наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес заявителя (для юридического лица); фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя (для физического лица); номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя.
К заявке прилагаются следующие документы: действительную на день представления заявки выписку из ЕГРЮЛ, ЕГРИП (для юр. лица, индивидуального предпринимателя соответственно), документы, удостоверяющие личность (для физ. лица), решение об одобрении крупной сделки, документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя.
Документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме электронных документов, подписанных электронной цифровой подписью заявителя. В торгах могут принять участие юридические и физ. лица, в том числе индивидуальные предприниматели, аккредитованные в качестве участников торгов на электронной площадке, подавшие заявки с необходимыми документами. Победителем открытых торгов признается участник торгов, предложивший максимальную цену за имущество. В случае представления равной цены от разных участников торгов победителем признается участник, чье предложение о цене имущества продавца поступило ранее других предложений. Решение об определении победителя торгов принимается в день подведения результатов торгов по месту проведения торгов.
В течение 2 дней с даты утверждения протокола о результатах торгов Заказчик направляет победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи имущества с приложением договора в соответствии с представленным победителем торгов предложением о цене имущества. Договор купли-продажи имущества должен быть заключен в течение 7 календарных дней с даты получения победителем торгов предложения о заключении данного договора.
В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания договора купли-продажи имущества в течение 7 дней со дня получения предложения Заказчика о заключении такого договора, Заказчик вправе предложить заключить договор купли-продажи участнику торгов, которым предложена наиболее высокая цена имущества по сравнению с ценой, предложенной другими участниками торгов, за исключением победителя торгов. Победитель торгов перечисляет денежные средства в оплату приобретенного имущества Заказчику в течение 3 дней со дня подписания договора купли-продажи имущества.
Ознакомление с имуществом производится по адресу нахождения и до окончания приема заявок по предварительной записи:
Контактные данные для имущества — ЗАО «Белгородский цемент» адрес нахождения: Белгородская область, г. Белгород, ул. Сумская, площадка цемзавода. тел. +7 (47-22) 30-03-77, e-mail: [email protected], Кулаков Антон Александрович.