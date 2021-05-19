Продажа имущества ЗАО «Белгородский цемент» на торгах

Документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме электронных документов, подписанных электронной цифровой подписью заявителя. В торгах могут принять участие юридические и физ. лица, в том числе индивидуальные предприниматели, аккредитованные в качестве участников торгов на электронной площадке, подавшие заявки с необходимыми документами. Победителем открытых торгов признается участник торгов, предложивший максимальную цену за имущество. В случае представления равной цены от разных участников торгов победителем признается участник, чье предложение о цене имущества продавца поступило ранее других предложений. Решение об определении победителя торгов принимается в день подведения результатов торгов по месту проведения торгов.