Инвалид II группы из Белгорода пропала в Туле

Светлана Владимировна Гусева 1981 года рождения из Белгорода пропала вчера утром, 18 мая, на ж/д вокзале Тулы. Она сошла с поезда и отстала от него. Произошло это в 6 часов утра. С этого времени местонахождение женщины неизвестно.
Светлана Гусева — инвалид II группы по общему заболеванию. Ей может потребоваться медицинская помощь в любой момент.
В случае, если вам известно что-либо о том, где сейчас может быть Светлана Гусева, пожалуйста, сообщите. Сделать это можно по следующим номерам телефонов: 8 (4872) 55-91-28 или 02 (112).