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Инвалид II группы из Белгорода пропала в Туле

19 мая 2021, 11:51
Фото: myslo.ru
Об этом сообщил портал Myslo.ru. Предполагают, что пропавшая жительница Белгорода нуждается в медицинской помощи.

Светлана Владимировна Гусева 1981 года рождения из Белгорода пропала вчера утром, 18 мая, на ж/д вокзале Тулы. Она сошла с поезда и отстала от него. Произошло это в 6 часов утра. С этого времени местонахождение женщины неизвестно.

Светлана Гусева — инвалид II группы по общему заболеванию. Ей может потребоваться медицинская помощь в любой момент.

Фото: myslo.ru

В случае, если вам известно что-либо о том, где сейчас может быть Светлана Гусева, пожалуйста, сообщите. Сделать это можно по следующим номерам телефонов: 8 (4872) 55-91-28 или 02 (112).

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