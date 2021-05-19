Ещё одна остановка на улице Щорса в Белгороде осталась без стеклянного ограждения

В данном случае неизвестно, что стало причиной разрушения стеклянной панели на новой остановке. Возможно, непогода и сильный ветер. Возможно, её тоже, как и предыдущие, разбили буйные пешеходы.
Напомним, это уже далеко не первый случай повреждения новых стеклянных остановок, которые устанавливают на улицах Белгорода после реконструкции дорожного полотна.
Ранее остановки разбили напротив «Сити Молла» и на Крейде на ул. Макаренко. В конце 2020 года некоторые остановки на улице Щорса потрескались чуть ли не сразу после установки и их пришлось менять.