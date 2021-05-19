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Администрация Белгорода подала в суд на фонд «Отечество»

19 мая 2021, 13:33
Фото: Бел.Ру
На сайте арбитражного суда появились документы иска мэрии к фонду «Отечество». Примечательно, что председателем попечительского совета Фонда является депутат Госдумы Сергей Боженов.

Арбитражный суд Белгородской области принял к производству иск администрации Белгорода к фонду «Отечество». Причиной для судебного разбирательства послужило неисполнение условий по договору аренды. С 1 мая 2015 года по 16 июня 2020 года долгов успело набежать на сумму почти в 23 млн рублей. Сюда включён размер основного долга и неустойка.

Суд принял исковое заявление и возбудил производство по делу. Предварительное судебное заседание назначили на 8 июня текущего года.

Стоит отметить, что с начала 2021 года это уже не первый иск к Фонду. Так, в апреле судья Сапронова рассматривала иск департамента АПК и воспроизводства окружающей среды Белгородской области, в котором компания требовала освободить нежилое помещение на проспекте Славы, д. 35 и взыскать с Фонда задолженность по оплате коммунальных услуг. Ответчик задолжал 11,8 тыс. рублей. Ответчик не предоставил мотивированный отзыв на иск департамента. Судебное заседание состоялось 18 мая, документы ещё не появились на сайте Арбитражного суда.

На сайте Фонда указано, что председателем попечительского совета является депутат Госдумы Сергей Боженов. Он же был мэром Белгорода с 2011 по 2015 год. Председателем Фонда является Александр Саввин. Фонд появился в 2009 году и зарегистрирован в Белгороде на улице Ворошилова, д. 2А.

У Фонда есть одна дочерняя компания, ООО «Альтаир», которая занимается деятельностью по предоставлению прочих мест для временного проживания.

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