Администрация Белгорода подала в суд на фонд «Отечество»

Стоит отметить, что с начала 2021 года это уже не первый иск к Фонду. Так, в апреле судья Сапронова рассматривала иск департамента АПК и воспроизводства окружающей среды Белгородской области, в котором компания требовала освободить нежилое помещение на проспекте Славы, д. 35 и взыскать с Фонда задолженность по оплате коммунальных услуг. Ответчик задолжал 11,8 тыс. рублей. Ответчик не предоставил мотивированный отзыв на иск департамента. Судебное заседание состоялось 18 мая, документы ещё не появились на сайте Арбитражного суда.