В Белгородской области 21 мая запретят продажу алкоголя

По областному закону «О регулировании отдельных вопросов в сфере розничной продажи алкогольной продукции» запрет на розничную продажу алкоголя действует в День защиты детей 1 июня, в День знаний 1 сентября, Всероссийский день трезвости 11 сентября, а также в дни проведения последних звонков и выпускных вечеров в школах.