В Белгородской области 21 мая запретят продажу алкоголя

В пятницу, 21 мая, белгородцы не смогут купить алкоголь в магазинах из-за последних звонков в школах.
По областному закону «О регулировании отдельных вопросов в сфере розничной продажи алкогольной продукции» запрет на розничную продажу алкоголя действует в День защиты детей 1 июня, в День знаний 1 сентября, Всероссийский день трезвости 11 сентября, а также в дни проведения последних звонков и выпускных вечеров в школах.
Ограничения не распространяются на общепит.
В администрации Белгорода и в правительстве региона ИА «Бел.Ру» подтвердили, что запрет будет действовать, официальная информация появится позже.