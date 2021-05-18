Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Белгородской области 21 мая запретят продажу алкоголя

18 мая 2021, 11:11
Фото: Бел.Ру
В этот день в школах региона пройдут последние звонки. Запрет на продажу алкоголя навынос прописан в областном законе.

В пятницу, 21 мая, белгородцы не смогут купить алкоголь в магазинах из-за последних звонков в школах.

По областному закону «О регулировании отдельных вопросов в сфере розничной продажи алкогольной продукции» запрет на розничную продажу алкоголя действует в День защиты детей 1 июня, в День знаний 1 сентября, Всероссийский день трезвости 11 сентября, а также в дни проведения последних звонков и выпускных вечеров в школах.

Ограничения не распространяются на общепит.

В администрации Белгорода и в правительстве региона ИА «Бел.Ру» подтвердили, что запрет будет действовать, официальная информация появится позже.

Материалы по теме
Последний звонок в Белгороде прозвенит 21 мая
#Новости#Запрет на продажу алкоголя#Алкоголь#Последний звонок#Общество
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18