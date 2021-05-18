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В Белгороде пройдёт парад дирижёров

18 мая 2021, 08:16
С 17 по 21 мая Белгородская филармония совместно с «Ассоциацией дирижёров профессиональных оркестров народных инструментов» проводит V Парад дирижёров оркестров русских народных инструментов.

Акция проходит при поддержке правительства Белгородской области. В этом году V Парад дирижёров оркестров русских народных инструментов посвятили 160-летию со дня рождения основоположника Великорусского оркестра Василия Андреева.

Участниками парада стали более 30 дирижёров со всей России. Помимо этого, акцию поддерживают директора, управляющие и солисты профессиональных оркестров народных инструментов.

Вчера, 17 мая, в рамках акции уже прошли курсы повышения квалификации для руководителей оркестров русских народных инструментов из Белгородской области. Сегодня в БГИИК пройдёт мастер-класс, а вечером — творческая встреча в самой филармонии.

19 мая также пройдёт мастер-класс, одновременно с ним в филармонии откроют секцию «Русский оркестр — взгляд в будущее» и пройдёт конференция. А вечером гостей ждёт концерт «Ярмарка солистов».

20 мая филармония обещает провести заключительный концерт в большом зале «Парад дирижёров».

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