В Белгороде пройдёт парад дирижёров

Акция проходит при поддержке правительства Белгородской области. В этом году V Парад дирижёров оркестров русских народных инструментов посвятили 160-летию со дня рождения основоположника Великорусского оркестра Василия Андреева.
Участниками парада стали более 30 дирижёров со всей России. Помимо этого, акцию поддерживают директора, управляющие и солисты профессиональных оркестров народных инструментов.
Вчера, 17 мая, в рамках акции уже прошли курсы повышения квалификации для руководителей оркестров русских народных инструментов из Белгородской области. Сегодня в БГИИК пройдёт мастер-класс, а вечером — творческая встреча в самой филармонии.
19 мая также пройдёт мастер-класс, одновременно с ним в филармонии откроют секцию «Русский оркестр — взгляд в будущее» и пройдёт конференция. А вечером гостей ждёт концерт «Ярмарка солистов».
20 мая филармония обещает провести заключительный концерт в большом зале «Парад дирижёров».