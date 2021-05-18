Под Белгородом построят центр паллиативной помощи

Центр паллиативной помощи появится в селе Ерик Белгородского района. Здание с благоустроенной территорией должно появиться на природе в окружении леса. Вячеслав Гладков подчеркнул, что при строительстве нужно продумать озеленение, удобные лавочки и крытые пространства.
Также глава региона одобрил проект строительства детской художественной школы в Губкине. Он уже посещал место планируемого строительства в микрорайоне Журавлики, где проживает около четырёх тысяч детей. Школу должны построить к декабрю 2022 года.
В селе Ильинка Алексеевского горокруга появится новый центр культурного развития — двухэтажное здание на 400 посетителей. Там будет зрительский зал на 200 человек, читальный, спортивный залы и учебные блоки.
Презентовали на заседании и проект нового детского сада в Белгороде на 145 мест. Он примет шесть групп детей разных возрастов в двухэтажном здании с 12-метровым плавательным бассейном и вертикальным озеленением фасада.