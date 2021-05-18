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Под Белгородом построят центр паллиативной помощи

18 мая 2021, 11:07
Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области
На очередном заседании архитектурно-градостроительного совета проект центра утвердил врио губернатора Вячеслав Гладков, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Центр паллиативной помощи появится в селе Ерик Белгородского района. Здание с благоустроенной территорией должно появиться на природе в окружении леса. Вячеслав Гладков подчеркнул, что при строительстве нужно продумать озеленение, удобные лавочки и крытые пространства.

Также глава региона одобрил проект строительства детской художественной школы в Губкине. Он уже посещал место планируемого строительства в микрорайоне Журавлики, где проживает около четырёх тысяч детей. Школу должны построить к декабрю 2022 года.

В селе Ильинка Алексеевского горокруга появится новый центр культурного развития — двухэтажное здание на 400 посетителей. Там будет зрительский зал на 200 человек, читальный, спортивный залы и учебные блоки.

Презентовали на заседании и проект нового детского сада в Белгороде на 145 мест. Он примет шесть групп детей разных возрастов в двухэтажном здании с 12-метровым плавательным бассейном и вертикальным озеленением фасада.

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#Новости#Архитектурно-градостроительный Совет#Строительство#Центр#Вячеслав Гладков#Белгородский район#Паллиативная помощь#Ерик#Губернатор#Общество
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