На продажу в Белгороде выставили восемь квартир стоимостью от 20 млн рублей

В объявлении говорится, что жильё расположено на закрытой, охраняемой территории с системой видеонаблюдения. Квартира находится на 11-12 этажах, есть выход на террасу, на этаже находится большая отапливаемая кладовая. В пентхаусе выполнен дизайнерский ремонт с использованием импортных высококачественных материалов.