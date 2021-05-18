На продажу в Белгороде выставили восемь квартир стоимостью от 20 млн рублей

Posted 18 мая 2021, 17:20
Published 18 мая 2021, 17:20
Modified 1 декабря, 08:46
Updated 1 декабря, 08:46
Самой дорогой в Белгороде стала 6-комнатная 2-х этажная квартира (255 м²), расположенная в центре города по адресу: Белгородский проспект 54. Стоит она 35 млн рублей.
Продавец написал, что квартира с полной VIP-отделкой и мебелью находится на 16-м и 17-м этажах, есть возможность разделения на две квартиры, также рассматривается вариант обмена.
Второй по стоимости стала 4-комнатная квартира или двухуровневый пентхаус (270 м²), такое жилье расположено по адресу: Щорса 36А на Харьковской горе, его стоимость составляет 31,5 млн рублей.
В объявлении говорится, что жильё расположено на закрытой, охраняемой территории с системой видеонаблюдения. Квартира находится на 11-12 этажах, есть выход на террасу, на этаже находится большая отапливаемая кладовая. В пентхаусе выполнен дизайнерский ремонт с использованием импортных высококачественных материалов.
Третьей по стоимости стала 4-комнатная квартира (180 м²), расположенная в Центральном парке города по адресу: Парковая 2. Её стоимость составила 30 млн рублей.
Квартира находится на 5-м этаже, на охраняемой территории с видеонаблюдением и консьержем, оборудована техникой и мебелью.
Четвёртое место заняла 5-комнатная квартира (246 м²), расположенная в центре города по улице Садовая 3А, её стоимость составила 21,5 млн рублей.
Квартира продаётся в состоянии чистовой отделки, имеет панорамные окна, находится на 7-м этаже и располагается в охраняемом жилом комплексе комфорт-класса.
На пятом месте по стоимости расположилась 3-комнатная квартира (107 м²), расположенная по адресу: Садовая 3А, её стоимость – 20,5 млн рублей.
Продавец пишет о том, что квартира находится на 10-м этаже охраняемого закрытого комплекса и имеет шикарный ремонт.
Шестое место заняла 3-комнатная квартира (107 м²), расположенная в центре города на проспекте Богдана Хмельницкого, 80А.
Квартира расположена на 5-м этаже, имеет евроремонт и необходимую мебель. Также указано, что жильё продаётся в связи с переездом и владелец согласен на торг.
И на седьмом месте расположились две квартиры стоимостью 20 млн рублей.
4-комнатная квартира (199 м²) по адресу Костюкова 36В находится на 7 этаже в ЖК «Владимирский». Она оснащена необходимой мебелью и техникой, имеется паркинг-место. Владельцы готовы рассмотреть все варианты и предложения.
3-комнатная квартира (178 м²) расположена на ул. Садовая 61Б. Она имеет дизайнерский ремонт, мебель и гараж. Территория огорожена. Продавец сообщает, что согласен с реальным покупателем на торг.