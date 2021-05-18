Как и куда пожаловаться на управляющую компанию в Белгородской области

Posted 18 мая 2021, 15:26
Published 18 мая 2021, 15:26
Modified 1 декабря 2024, 08:36
Updated 1 декабря 2024, 08:36
Тот самый «коммунальный рай без забот и хлопот», о котором поёт рок-группа «Танцы Минус» — мечта каждого собственника. Однако бывает так, что люди платят деньги словно за ЖКХ-«люкс», а получают «эконом» — ремонта нет, свет в подъезде не горит, во дворе валяется мусор, домофон сломан, а коммунальные услуги будто бриллиантовые. «Управленцы» бесконечно «кормят завтраками» и клянутся, что исправят ситуацию, однако никаких действий нет.
Кому жаловаться на нерадивый управдом, как добиться справедливости и обуздать «управленцев», чтобы обращение жильцов не осталось безответным, — в этом материале.
Специалисты рекомендуют не впадать в крайности и не писать жалобы на непорядочную УК мэру, губернатору или президенту. Вышестоящие органы — это, конечно, хорошо, но претензия по «коммунальному» вопросу так или иначе попадёт в руки чиновников «помельче».
Мера обусловлена тем, что низшие инстанции — это профильные ведомства, которые непосредственно контролируют действия той или иной организации. Если исходить из логики такого разделения труда, то разберёмся, куда обращаться с жалобой, если управляющая компания бездействует:
Эксперты придерживаются мнения, что первым «письмо счастья» должен получить руководитель управляющей компании. Например, жильцы могут потребовать, чтобы глава организации лично проконтролировал устранение каких-либо недостатков в хозяйстве МКД.
Согласно нормам, образец обращения размещают на информационном стенде дома. Там же указаны номера телефонов приёмной и аварийно-диспетчерской службы.
В суд можно пожаловаться, если «управдом» должен возместить собственнику материальный ущерб. Например, сосульки с крыши упали на личный автомобиль или после осеннего ливня в квартире на 9 этаже образовался «бассейн».
Что касается необычных способов волеизъявления граждан, то в феврале 2020 год жители многоквартирного дома в Белгороде решили высказать мнение о работе УК на митинге. Претензии белгородцев касались качества ремонта, завышенных цен на комуслуги и бардака в подъездах.
Если говорить о Белгородской области, то проблему с «управдомами» в регионе начали решать с «корня» — с руководителей организаций. В начале марта ИА «Бел.Ру» сообщало, что раз в квартал они будут сдавать квалификационные экзамены по профильным вопросам, которые разработаны Минстроем и Министерством жилищно-коммунального хозяйства.
Для контроля за УК в Белгородской области составляли рейтинг организаций. Так, в случае если УК заняла последние места списка, для руководителя проведут обучающие семинары. Помимо этого, главы должны ежемесячно общаться с жильцами на прямой линии в соцсети, чтобы взаимодействовать с собственниками регулярно и напрямую.
По итогам рейтинга из 139 компаний хорошо выполняют работу только 94. В «жёлтой зоне» расположились 40 организаций, управляющих домами в Белгородской области. «Красная зона» ждала четыре УК — «РСУ» (Волоконовский район), «Сантехподрядчик» (Белгород), «Веста» (Белгород) и «ПСК ГлавБелСтрой» (Белгородский район).
Причинами написания претензий к домоуправлению становятся пренебрежение условиями договора или превышение полномочий. Например, увеличение цен вопреки утверждённым тарифам, «лианы» оголённых проводов в подъезде или игнорирование аварийно-диспетчерской службой заявки.
Стоит понимать, что управляющая организация — посредник между жильцами многоквартирного дома и поставщиками коммунальных услуг. Поэтому перед составлением обращения стоит уделить время изучению «зоны ответственности» — договора. Не исключены варианты, когда жителям предоставляют ограниченный набор услуг. Иными словами, если в многоквартирном доме отключат свет или воду, сетовать на УК и подавать жалобу будет бессмысленно.
Составить заявление можно и самостоятельно, и с юристом. Заявления нужно написать в двух экземплярах — одно передать в УК, а на втором поставьте в «управдоме» отметку и оставьте себе.
Теперь разберёмся, что должен содержать текст претензии:
Писать обращение можно как от руки, так и в электронном виде. Если вы с собственниками решили подать рукописный вариант, то в ваших интересах писать разборчиво, чтобы претензию прочли.
В приложение эксперты рекомендуют прикреплять фотографии выявленных людьми нарушений, квитанции, акты и копии предыдущих обращений. Обязательно укажите количество и содержание приложений. Это сделает «бумагу» информативной.
Также при написании претензии рекомендуют держать эмоции при себе — не оскорблять никого в тексте, обходиться без жаргонной лексики и не впадать в лирические отступления. Претензия не должна быть голословной, её база — факты.
При подаче по электронной почте укажите свои контакты, по которым направят ответ. В этом случае к письму можно прикрепить фотографии, сканы квитанций и актов в качестве доказательства.
Государственную жилищную инспекцию называют коротко — ГЖИ. Госорган выступает посредником между властями и владельцами недвижимости.
Жители обращаются в Госжилинспекцию по любым вопросам. Например, если УК нарушила сроки подготовки к отопительному сезону, в подъезде после недавнего ремонта облезает краска, а в документах «управдома» ошибки. Так, в задачи специалистов ГЖИ входит инспекция технического состояния здания, рассмотрение заявлений собственников по поводу работы УК, изменение условий эксплуатации дома, контроль работы жилищно-коммунального хозяйства и проверка юридических лиц и организаций.
Обратиться в ГЖИ можно как письменно, так и по электронной почте. При составлении письма в управление Государственного жилищного надзора по Белгородской области по старинке нужно указать:
Если собственник решит пожаловаться в Государственную жилищную инспекцию на управляющую компанию дистанционно — по электронной почте, то форма обращения есть внизу сайта во вкладке «Обращения граждан». Сайт сохранит черновик текста, который после будет отображаться в «Личном кабинете» автора.
В ведомстве отмечают важность правильной подачи обращения. В противном случае нарушения, о которых сообщил собственник, не послужат поводом для проведения внеплановой проверки.
Если в ходе проверки Госжилинспекция установит, что домами руководят без лицензии, то на управляющую компанию составят административный материал. Так, согласно ст.14.1.3 КоАП РФ, «управдом» ждёт штраф на круглую сумму или трёхлетняя дисквалификация.
Например, в Белгородской области после «нагоняя» от сотрудников ГЖИ «управдому» выдали предписание после внеплановой проверки. Эксперты установили, что в подъездах домовладений УК «Русь» облупившаяся краска на стенах, заколоченные окна, а на полу — «метровый» слой пыли. «Русь» уже в «красной зоне» регионального рейтинга. За годы обслуживания у белгородцев накопилось много претензий к управляющей компании.
Только за три первых месяца 2021 года сотрудники регионального управления жилищного надзора 382 раза проверили управляющие организации, из которых 379 посетили внепланово. Руководители УК получили 286 предписаний и 28 протоколов об административных правонарушениях.
Согласно законодательству, жильцы дома — потребители коммунальных услуг. К этому понятию относится водоснабжение, электроснабжение, отопление и тому подобное. Исходя из этого, заявления рассматриваются в соответствии с законом «О защите прав потребителей». Например, если кому-то из жильцов не нравится качество предоставляемых услуг, они могут потребовать деньги обратно.
Кроме того, если сначала отправить «письмо счастья» в УК и не получить ответа или устранения нарушения, то просьбу о решении проблемы получит уже Роспотребнадзор.
Помимо отражения жалобы, в тексте рекомендуют перечислить органы, в которые обращались жильцы. Так, на основе заявок Роспотребнадзор проводит плановые и внеплановые проверки. Основанием для внезапной инспекции становятся:
Роспотребнадзор также общается с гражданами онлайн или почтовыми отправлениями. В обоих случаях обязательно напишите в «шапке» наименование госоргана, ФИО, почтовый адрес (или электронной почты), контакты. В заявлении изложите главную суть проблемы и поставьте личную подпись и дату.
В управлении Роспотребнадзора по Белгородской области для электронных заявлений есть технические ограничения. Система пропустит только текст, если он не превышает четыре тысячи знаков, приложения находятся в одном документе или архиве, а размер файла не превышает 15 Мб.
Объёмные письма рекомендуют направлять обычной почтой в адрес местного надзорного органа по адресу: Белгород, улица Железнякова, 2. Обычные претензии заполняют без авторизации.
Пожаловаться на УК можно через Единый портал госуслуг, зайдя в личный кабинет на сайте Госинформационной системы жилищно-коммунального хозяйства и кликнуть на вкладку «Направить обращение или жалобу».
После авторизации информация о заявителе (фамилия, имя, отчество, дата рождения и адрес электронной почты) заполнятся автоматически. В форме ниже напишите адрес дома, муниципальное образование, тему и текст.
Также к документу можно прикрепить фотографии, выписки, квитанции, таблицы и тому подобное.
Федеральная структура контролирует исполнение положений закона государственными, федеральными и коммерческими структурами. Ведомство контролирует соблюдение Конституционных прав, свободы граждан и исполнение законов.
Например, если управляющая компания не исполняет условия договора и спор не решается мирным путём даже после личной встречи — пишите в прокуратуру. В самом надзорном ведомстве советуют не терять времени и сразу идти в надзорный орган.
Обратиться в прокуратуру можно двумя способами — письмом или по электронной почте. Так, в обращении «от руки» обязательно напишите в «шапке» наименование ведомства, вашу фамилию, имя и отчество, почтовый адрес, изложите проблему, поставьте личную подпись и дату.
Что касается электронной подачи заявки, это можно сделать на официальном сайте. Там следует выбрать надзорный орган, в который вы хотите обратиться, указать свои контактные данные и описать претензию. Её следует подать в прокуратуру по месту жительства.
Чтобы не получить «отписку», оформите текст лаконично и чётко. В заявлении напишите, какие услуги не были оказаны или предоставлены в сжатом объёме. Также весомым аргументом будет ссылка на законы, условия договора с УК, которые были нарушены.
В заключении укажите требования и ожидаемые решения. По итогам проверки прокурор может принять одно из решений:
Прокуратура проведёт проверку работы управляющей компании и направит ответ в течение 30 дней. В официальной бумаге будет указано, нашли нарушения или нет. В случае, если «грехи» УК обнаружили, то ей выдадут предписание об устранении нарушений.
Жаловаться суду на управляющую компанию нужно только в самых крайних случаях, считают эксперты. Мотивами для похода к Фемиде может стать порча недвижимости — неубранный снег с крыши поломал кровлю дома и квартиру затопило, старое дерево свалилось на автомобиль. Также поводом для похода в суд являются призыв УК устранить недостатки в обслуживании недвижимости или выполнение требований обратившегося.
Эксперты рекомендуют составлять исковое заявление вместе с юристом для объективного и грамотного отражения всех обстоятельств. Также в иске важно прописать, какие нормы права УК нарушила, а также свои требования — взыскание средств и тому подобное.
К иску нужно приложить документы, которые доказывают виновность УК. Например, доказательствами вашей правоты будут заключения из страховых служб, квитанции, чеки, журнал аварийных заявок, переписка, фотографии, ранее поданные обращения и так далее.