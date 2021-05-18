Как и куда пожаловаться на управляющую компанию в Белгородской области

Тот самый «коммунальный рай без забот и хлопот», о котором поёт рок-группа «Танцы Минус» — мечта каждого собственника. Однако бывает так, что люди платят деньги словно за ЖКХ-«люкс», а получают «эконом» — ремонта нет, свет в подъезде не горит, во дворе валяется мусор, домофон сломан, а коммунальные услуги будто бриллиантовые. «Управленцы» бесконечно «кормят завтраками» и клянутся, что исправят ситуацию, однако никаких действий нет.