Двое мужчин умерли от коронавируса в Белгородской области

Число летальных исходов от заболевания коронавирусом в Белгородской области выросло до 668. За последние сутки погибли ещё два человека. В Старооскольской окружной больнице умер местный житель 1954 года рождения. В областной инфекционной больнице скончался 71-летний житель Белгорода.
Заболевших в регионе стало на 59 больше. Из них 15 — в Старооскольском горокруге, 11 — в Белгороде, 10 — в Губкинском городском округе, 7 — в Ракитянском районе.
В больницах лежат 929 пациентов, из них 30 — в тяжёлом состоянии на ИВЛ. Выздоровел 71 житель региона.