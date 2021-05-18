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Двое мужчин умерли от коронавируса в Белгородской области

18 мая 2021, 08:26
Фото: Бел.Ру
О новых смертельных случаях и статистике за последние сутки сообщили в оперативном штабе.

Число летальных исходов от заболевания коронавирусом в Белгородской области выросло до 668. За последние сутки погибли ещё два человека. В Старооскольской окружной больнице умер местный житель 1954 года рождения. В областной инфекционной больнице скончался 71-летний житель Белгорода.

Заболевших в регионе стало на 59 больше. Из них 15 — в Старооскольском горокруге, 11 — в Белгороде, 10 — в Губкинском городском округе, 7 — в Ракитянском районе.

В больницах лежат 929 пациентов, из них 30 — в тяжёлом состоянии на ИВЛ. Выздоровел 71 житель региона.

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#Новости#Коронавирус#Статистика#Евгений Грицков#Общество
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