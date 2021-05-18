Двое мужчин умерли от коронавируса в Белгородской области

Число летальных исходов от заболевания коронавирусом в Белгородской области выросло до 668. За последние сутки погибли ещё два человека. В Старооскольской окружной больнице умер местный житель 1954 года рождения. В областной инфекционной больнице скончался 71-летний житель Белгорода.