Белгородский университет – активный участник проекта «Белгородская сирень»

Четыре года назад мы поставили перед собой задачу – стать одним из мировых центров по выращиванию, культивированию и селекции сирени. Можно сказать, что программа «Белгородская сирень» реализуется успешно, и мы свою задачу выполнили: наш сирингарий в ботаническом саду НИУ «БелГУ» – один из крупнейших в мире по количеству сортов и видов сирени и самый крупный в России.Олег Полухин, ректор НИУ «БелГУ», профессор