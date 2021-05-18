Белгородский университет – активный участник проекта «Белгородская сирень»

Posted 18 мая 2021, 14:20
Published 18 мая 2021, 14:20
Modified Сегодня, 09:51
Updated Сегодня, 09:51
56 сортов селекции Л.А. Колесникова, в числе которых и самый популярный в мире «Красавица Москвы», произрастают в настоящее время в ботаническом саду НИУ «БелГУ».
Четыре года назад мы поставили перед собой задачу – стать одним из мировых центров по выращиванию, культивированию и селекции сирени. Можно сказать, что программа «Белгородская сирень» реализуется успешно, и мы свою задачу выполнили: наш сирингарий в ботаническом саду НИУ «БелГУ» – один из крупнейших в мире по количеству сортов и видов сирени и самый крупный в России.Олег Полухин, ректор НИУ «БелГУ», профессор
Как рассказал директор НОЦ «Ботанический сад НИУ «БелГУ» Валерий Тохтарь, на сегодняшний день коллекционный фонд сирингария ботанического сада представлен 378 сортами известных отечественных и зарубежных селекций, в том числе из США, Франции, Канады, Нидерланды, Беларуси и Украины.
В рамках реализации регионального проекта «Белгородская сирень», учёные НОЦ «Ботанический сад» НИУ «БелГУ» занимаются микроклонированием редких по своим характеристикам сортов сирени, в том числе из селекции Л.А. Колесникова, а также выведением собственных. Поздравляя сотрудников сирингария с Международным днём сирени, ректор университета Олег Полухин выразил надежду, что выведенные ими два новых сорта будут запатентованы к знаменательной дате – 145-летию НИУ «БелГУ», которое вуз отметит 26 сентября 2021 года.
К празднованию международного дня сирени присоединился институт наук о Земле Белгородского госуниверситета. В честь «сиреневого» праздника в структурном подразделении был проведён конкурс «Ах, сердцу милая сирень!». Сотрудники, студенты и преподаватели поделились фотографиями, на которых запечатлён этот великолепный кустарник. Отметим, что в Белгородском госуниверситете четвертый год проводится конкурс фотографий и творческих работ «Белгородская сирень». Заявки на конкурс принимаются до 25 мая.
Для справки. В рамках платформы «Селекционно-генетические исследования, клеточные технологии и генная инженерия: растениеводство» НОЦ мирового уровня на территории Белгородской области «Инновационные решения в АПК на базе ботанического сада НИУ «БелГУ» реализуется проект «Создание системы полного цикла научной методологии интродукции ценных сельскохозяйственных и декоративных культур на основе селекционно-генетических исследований («Белгородская сирень»).