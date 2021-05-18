Администрация города Сочи высадила пицундские сосны

В благоустройстве Сочи, кстати, нередко принимают участие крупные российские компании, так как имеют собственные санатории, дома отдыха, оздоровительные центры на курортах Краснодарского края. Норильчане, например, с удовольствием поправляют здоровье в санатории «Заполярье», построенном Норникелем в Сочи. Сотрудники Норникеля, к слову, могут отдохнуть не только у моря, но и на горном курорте «Роза Хутор», для них предусмотрена и такая программа. Имеют собственные места отдыха Сбербанк, Газпром и другие российские компании. Так что то, как будет выглядеть Сочи важно не только самим сочинцам, но и тем, кто приезжает сюда отдохнуть.