Администрация города Сочи высадила пицундские сосны

Инициатором мероприятия выступила компания «Юниверсити Плаза», поддержку оказала сочинская администрация.
Руководитель департамента по охране окружающей среды, лесопаркового, сельского хозяйства и промышленности Александр Мамлай заметил, что «зеленый наряд» Сочи не менее важен, чем море. Зеленые насаждения также являются одной из визитных карточек города, их надо своевременно поддерживать, обновлять и расширять. Именно поэтому городские власти всегда поддерживали инициативы частных структур, направленные на облагораживание внешнего вида курорта, пишет interfax-russia.ru.
В свою очередь исполнительный директор компании «Юниверсити Плаза» Олег Удачин рассказал, что компания регулярно помогает городу. Силами предприятия было сделано озеленение территории одной из школ, также был восстановлен фонтан у зала «Фестивальный», и не только. Высадка редких саженцев – это продолжение целенаправленной работы по повышению комфорта в городе.
По словам директора экспертного центра «Мир ЭКО» Романа Романова, Сочи не испытывает недостатка в различных экологических мероприятиях. Правда, он подчеркнул, что частные структуры становятся их инициаторами не часто.
В благоустройстве Сочи, кстати, нередко принимают участие крупные российские компании, так как имеют собственные санатории, дома отдыха, оздоровительные центры на курортах Краснодарского края. Норильчане, например, с удовольствием поправляют здоровье в санатории «Заполярье», построенном Норникелем в Сочи. Сотрудники Норникеля, к слову, могут отдохнуть не только у моря, но и на горном курорте «Роза Хутор», для них предусмотрена и такая программа. Имеют собственные места отдыха Сбербанк, Газпром и другие российские компании. Так что то, как будет выглядеть Сочи важно не только самим сочинцам, но и тем, кто приезжает сюда отдохнуть.