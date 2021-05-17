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В правительстве Белгородской области наградили строителей новой арены

17 мая 2021, 14:27
Фото: Пресс-служба правительства Белгородской области
По словам главы региона, в скором времени пройдёт награждение всех причастных к строительству многофункционального спортивного объекта «Белгород Арена».

В понедельник, 17 мая, на еженедельном оперативном совещании регионального правительства врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков вручил почётную грамоту за большой личный вклад в организацию строительных работ на «Белгород Арене» депутату Белгородской облдумы и гендиректору «Белгородстроймонтаж» Вадиму Клету.

Также почётные грамоты за профессионализм при строительстве арены получили монтажник систем вентиляции Сергей Съёмщиков и начальник строительного участка «Белмонтажстрой» Сергей Ручко.

Вадим КлетВадим Клет
Сергей СъёмщиковСергей Съёмщиков
Сергей РучкоСергей Ручко
Вадим Клет
Фото: скриншот с еженедельного оперативного совещания правительства Белгородской области

Хочется, чтобы наши активные усилия по борьбе с пандемией принесли тот результат, который мы ждём. Чтобы были сняты все ограничения и «Белгород Арена» зажила яркой спортивной зрелищной жизнью — концерты и соревнования проходили еженедельно и радовали жителей города, области и наших гостей. Вячеслав Гладков

Торжественное открытие многофункциональной «Белгород Арены» состоялось 14 мая. В этот день 18 талантливым паралимпийцам, тренерам и организаторам соревнований вручили премию «Возвращение в жизнь». Церемонию вёл известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. В субботу, 15 мая, на сцене арены для белгородцев выступила знаменитая группа «Сплин».

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