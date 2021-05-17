В правительстве Белгородской области наградили строителей новой арены

Хочется, чтобы наши активные усилия по борьбе с пандемией принесли тот результат, который мы ждём. Чтобы были сняты все ограничения и «Белгород Арена» зажила яркой спортивной зрелищной жизнью — концерты и соревнования проходили еженедельно и радовали жителей города, области и наших гостей. Вячеслав Гладков