Новый «Читай-город» открылся в Старом Осколе

В классике по-прежнему тренд на антиутопию – читают Джорджа Оруэлла «1984», Олдоса Хаксли «О дивный новый мир», Евгения Замятина «Мы». Не забывали и об отдыхе – прислушаться к внутреннему миру помогали книги «К себе нежно. Книга о том, как ценить и беречь себя» психолога Ольги Примаченко и «Люби себя. Словно от этого зависит твоя жизнь» предпринимателя Камала Равиканта.