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Posted 17 мая 2021,, 10:59

Published 17 мая 2021,, 10:59

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Новый «Читай-город» открылся в Старом Осколе

17 мая 2021, 10:59
Майские праздники в этом году неожиданно продлились, а для книголюбов долгие выходные – отличный повод погрузиться в неспешное чтение.

По данным книжной сети «Читай-город», в начале мая жители Белгородской области активно читали роман Гузель Яхиной «Эшелон на Самарканд», новую часть цикла «История Российского государства» Бориса Акунина «Лекарство для империи». Большой интерес вызвала новинка – роман американского писателя Адама Сильверы с печальным названием, но вдохновляющим сюжетом «В конце они оба умрут».

В классике по-прежнему тренд на антиутопию – читают Джорджа Оруэлла «1984», Олдоса Хаксли «О дивный новый мир», Евгения Замятина «Мы». Не забывали и об отдыхе – прислушаться к внутреннему миру помогали книги «К себе нежно. Книга о том, как ценить и беречь себя» психолога Ольги Примаченко и «Люби себя. Словно от этого зависит твоя жизнь» предпринимателя Камала Равиканта.

В начале мая открылся второй магазин сети «Читай-город» в Старом Осколе – ещё одна точка притяжения для тех, кто любит книги и регулярно пополняет домашнюю библиотеку.

В новом магазине осколян ждут сотни новинок и признанных бестселлеров, разделы детской и научно-популярной литературы. «Карта любимого покупателя» поможет накопить бонусы и приобрести книги со скидкой, а подарочные сертификаты – беспроигрышный вариант презента тем, кто важен. Особое внимание в сети уделяется выбору «Книги месяца» – в мае это отечественный роман Наринэ Абгарян «Симон». А в роли главной «Детской книги месяца» выступает фэнтези Сары Бет Дерст «Девочка, которая не видела снов».

Для тех, кто предпочитает online-покупки, новый «Читай-город» станет удобным пунктом бесплатной доставки интернет-заказов из www.chitai-gorod.ru. А если вы любите знакомиться с книгами лично – магазин находится в ТРЦ «Боше» по адресу: микрорайон Ольминского, 17.

#Новости#Город#Старый Оскол#Читай-город
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