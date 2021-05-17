«Ничего конкретного я вам ответить не могу». Анохин – о возможной аренде Пиняева

Генеральный директор «Химок» Сергей Анохин отреагировал на появившуюся информацию в СМИ об интересе подмосковной команды к Пиняеву.
— Давайте не торопиться с этим вопросом, посмотрим, что будет происходить дальше. Ничего конкретного я вам ответить не могу, — приводит слова Анохина «Советский спорт».
В завершившемся сезоне ФНЛ 16-летний футболист провел за московский клуб 30 матчей, в которых забил два мяча и сделал пять голевых передач.
«Чертаново», набрав 27 очков, отправляется в ПФЛ с предпоследнего, 21-го, места.