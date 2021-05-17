На ремонт Богданки под новую маршрутную сеть в Белгороде выделили 35 млн рублей

Что касается гарантий, подрядчик должен устранять проблемы по нижнему слою асфальтового покрытия в течение пяти лет, а по верхнему — шести. Как именно преобразится проспект Богдана Хмельницкого в рамках обустройства новой маршрутной сети, в документах госзакупки не сообщается.