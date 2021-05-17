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На ремонт Богданки под новую маршрутную сеть в Белгороде выделили 35 млн рублей

17 мая 2021, 09:46
Фото: ИА "БелРу"
Документы опубликовали на сайте госзакупок. Заказчик — управление «Белгорблагоустройство». На новые пересечения, примыкания и разметку потратят 35,4 млн рублей. Работы завершат в 2022 году.

Согласно документам, подрядные работы по организации новой маршрутной сети на пр. Б.Хмельницкого в Белгороде будет выполнять ООО «Автодорстрой-Подрядчик». Компании заплатят 35,4 млн рублей. Средства управление «Белгорблагоустройство» возьмёт из собственного бюджета.

В планах установить временные дорожные знаки, заменить дорожную одежду, оборудовать пересечения и примыкания, а также нанести разметку. Завершить работы намерены до 30 января 2022 года.

Часть разметки уже нанесли в конце апреля, оставшуюся по графику должны сделать к концу сентября. Работы по дорожной одежде и пересечениям и примыканиям по плану завершат в январе 2022 года.

Что касается гарантий, подрядчик должен устранять проблемы по нижнему слою асфальтового покрытия в течение пяти лет, а по верхнему — шести. Как именно преобразится проспект Богдана Хмельницкого в рамках обустройства новой маршрутной сети, в документах госзакупки не сообщается.

Добавим, что дорожную разметку на проспекте Б. Хмельницкого обновили в апреле 2021 года.

Напомним, новую систему общественного транспорта в Белгородской агломерации анонсировали ещё осенью 2020 года, однако сроки запуска постоянно переносились. Теперь ЕТК сообщает, что новую маршрутную сеть запустят в 2022 году.

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