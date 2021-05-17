Молодежь составила треть участников праймериз «Единой России»

Председатель федерального организационного комитета праймериз Александр Карелин сообщил, что более трети желающих участвовать в предварительном голосовании — молодые люди, им нет 35 лет. Каждый третий из участников трудится в сфере малого или среднего бизнеса. Действующих депутатов — всего четверть от общего числа подавших заявки, еще 14% — педагоги и 10% — муниципальные служащие, пишет «Наш город».
Эксперт Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков назвал несомненным плюсом привлечение большого числа лиц, ранее не участвовавших в большой политике. В то же время он подчеркнул, что им предстоит еще доказать свою полезность и эффективность. А проверить данные параметры можно будет только после того, как новые лица начнут работать и менять нынешнюю политику.
Портал er.ru сообщает, что свыше 30% участников предварительного голосования — представители общественных организаций и различных движений. Они решили пойти в политику после слов президента о том, что нужно привлекать к ключевым решениям больше активистов и неравнодушных людей. В этом году в праймериз примут участие представители Союза добровольцев Донбасса. Ранее «Единая Россия» заключила с СДД соглашение о совместной работе.
Председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин отметил интерес к данному проекту в регионах. Это видно из того, что конкурс на одно место в этом году выше, чем в прошлом.
Подтверждает данный тезис и то, что в на участие праймериз зарегистрировалось большое количество активистов, беспартийных. Из этого можно сделать еще один вывод — «Единая Россия» сейчас действительно является основной структурой, консолидирующей вокруг себя сторонников президента.
Напомним, многочисленные скептики утверждали, что идея праймериз в нашей политике не приживется. Однако реальность показывает, что их прогнозы сбылись с точностью до наоборот. Сегодня предварительное голосование показало и доказало свою состоятельность, оно стало ключевым элементом привлечения новых лиц в политику.
«В рамках предварительного голосования по Белгородской области поступило более 40 заявлений на участие в основных сентябрьских выборах в Госдуму от партии «Единая Россия». По списку выдвинулось 24 участника, по 75 округу — 8, по 76 округу — 13. Это действующие политики, общественники, представители профсоюзного движения, активисты волонтерского центра партии.
Голосование будет проходить по открытой модели в электронном формате. На сайте предварительного голосования уже зарегистрировалось более 70 тысяч жителей региона. Думаю, это достаточно высокий показатель количества желающих поучаствовать в политической жизни, ведь до старта голосования еще неделя. К слову, в прошлом году проголосовало более 80 тысяч жителей области в рамках кампании, предваряющей выборы в областную думу», — сообщила Наталия Полуянова, секретарь регионального отделения партии, руководитель фракции «Единой России» в Белгородской областной думе, председатель регионального оргкомитета предварительного голосования.