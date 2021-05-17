Молодежь составила треть участников праймериз «Единой России»

Эксперт Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков назвал несомненным плюсом привлечение большого числа лиц, ранее не участвовавших в большой политике. В то же время он подчеркнул, что им предстоит еще доказать свою полезность и эффективность. А проверить данные параметры можно будет только после того, как новые лица начнут работать и менять нынешнюю политику.