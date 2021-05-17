Дегтярев: Изображение Хабаровска на купюре 5000 руб. нужно сохранить

Как отметил политолог Даниил Ермилов, это сильный шаг Дегтярева по защите интересов хабаровчан. По его словам, изображение Хабаровска на 5-тысячной купюре для горожан является не только признанием их роли и предназначения в Дальневосточном регионе, но и некой сакральной вещью, свидетельствующей о важном историческом значении Хабаровска в продвижении РФ на восток, пишет transsibinfo.com.
Даниил Ермилов также подчеркнул: по имиджу города ударил перенос столицы Дальневосточного региона из Хабаровска во Владивосток. А сейчас еще и ЦБ РФ хочет заменить изображение Хабаровска на Екатеринбург.
Как заявила Нина Поличка, глава Дальневосточного научного центра местного самоуправления, на месте Дегтярева она бы инициировала размещение на всех российских купюрах каких-то достопримечательностей и знаковых мест Дальнего Востока, а также сделала акцент на том, что Дальний Восток, по словам Владимира Путина, является приоритетным на весь XXI век, а потому ни в коем случае нельзя ущемлять его интересы.
В конце марта Центробанк сообщил, что к 2025 году поменяется дизайн российских банкнот. Также ЦБ РФ сообщил о замене городов на купюрах номиналом в 10, 500 и 5000 рублей. Кроме того, на оборотную сторону отныне будут наносить изображения достопримечательностей федерального округа. Пользователи соцсетей уже подвергли критике это предложение, назвав такие меры “очередными ненужными тратами бюджета”. Люди задались вопросом: “Для чего стирать историю и менять права. Как считаете?”.