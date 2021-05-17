Дегтярев: Изображение Хабаровска на купюре 5000 руб. нужно сохранить

Как заявила Нина Поличка, глава Дальневосточного научного центра местного самоуправления, на месте Дегтярева она бы инициировала размещение на всех российских купюрах каких-то достопримечательностей и знаковых мест Дальнего Востока, а также сделала акцент на том, что Дальний Восток, по словам Владимира Путина, является приоритетным на весь XXI век, а потому ни в коем случае нельзя ущемлять его интересы.