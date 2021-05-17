Чиновники в Белгородской области долго отвечают на вопросы жителей

Posted 17 мая 2021, 12:56
Published 17 мая 2021, 12:56
Modified 20 августа 2024, 00:37
Updated 20 августа 2024, 00:37
17 мая во время еженедельного совещания регионального правительства власти обсудили работу системы «Инцидент Менеджмент». Как заявил врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков, жители всё чаще жалуются на состояние дорог, неудовлетворительное благоустройство, проблемы коммунального хозяйства и здравоохранения.
Кроме того, чиновники Борисовского района, Валуйского и Грайворонского горокругов, а также сотрудники ГУП «Белоблводоканал» превысили разрешённое время для ответов жителям области, допустив просрочку.
Гладков спросил у глав муниципалитетов, почему жители не получили ответы на вопросы вовремя. В своё оправдание чиновники сообщили, что ошибка техническая — заявители удалили комментарий, кто-то из чиновников перепутал сроки или не знал, сколько времени отводится на «общение» с белгородцами.
Среднее время подготовки ответов на комментарии в социальных сетях по региону вкладывается в рекомендованные пределы, но уступает регионам-лидерам по данному критерию, именно поэтому мы подготовили ежемесячный рейтинг органов власти, где отобразили показатели и рекомендации для улучшения качества и скорости реагирования на обращения граждан. Центр управления регионом в еженедельном режиме фиксирует просроченные инциденты, что является системной проблемой и требует усиленного контроля со стороны органов власти.Артём Павленко, руководитель «Центра управления регионом» Белгородской области
Гладкову сообщили, что главам муниципалитетов направят рекомендации по работе «Инцидент Менеджмента», где в очередной раз разъяснят регламент и время подготовки ответов.
Если мы показываем сейчас неудовлетворительные результаты даже на общероссийском фоне, это недопустимо. Вячеслав Гладков
Глава региона поручил руководителю администрации губернатора Белгородской области Алексею Семенихину и начальнику ЦУР Артёму Павленко добавлять в отчёте о работе «Инцидент Менеджмента» пункт, где указано о технической ошибке. Гладков намерен выяснить, с чем связана ситуация — с системной проблемой или нежеланием персонала работать.