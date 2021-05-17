Чиновники в Белгородской области долго отвечают на вопросы жителей

Среднее время подготовки ответов на комментарии в социальных сетях по региону вкладывается в рекомендованные пределы, но уступает регионам-лидерам по данному критерию, именно поэтому мы подготовили ежемесячный рейтинг органов власти, где отобразили показатели и рекомендации для улучшения качества и скорости реагирования на обращения граждан. Центр управления регионом в еженедельном режиме фиксирует просроченные инциденты, что является системной проблемой и требует усиленного контроля со стороны органов власти.Артём Павленко, руководитель «Центра управления регионом» Белгородской области