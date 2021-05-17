Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

16-летний житель Белгорода украл «Волгу»

17 мая 2021, 12:29
Фото: Бел.Ру
Об этом сообщили в УМВД России по Белгородской области. На подростка завели уголовное дело, а на его мать — административное.

В отдел полиции по Белгороду обратился 42-летний местный житель. Он рассказал правоохранителям о пропаже своего автомобиля ГАЗ-31029 «Волга». Полицейские установили личность подозреваемого в угоне машины — им стал 16-летний белгородец.

Согласно предварительным данным, подросток увидел в одном из дворов Белгорода незапертую «Волгу» и решил на ней прокатиться. Завёл отечественный автомобиль мальчик с помощью замыкания проводов — и поехал. После этого он просто также оставил «Волгу» на другой улице.

Против белгородца возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ за угон автомобиля. Санкции статьи предполагают до пяти лет лишения свободы. Материал завели и на мать подростка — уже административный за ненадлежащее исполнение ею родительских обязанностей по воспитанию ребёнка по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ.

Полицейские смогли найти автомобиль и вернуть его законному владельцу.

Материалы по теме
Скрыться не получилось: на месте ДТП подросток потерял номера от угнанной им машиныБелгородский подросток угнал машину и катался, пока не пробил колесоНа угнавшего такси белгородца возбудили уголовное дело
#Новости#Подросток#Волга#Угон#Криминал#Новости Белгорода#Происшествия
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18