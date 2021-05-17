16-летний житель Белгорода украл «Волгу»

В отдел полиции по Белгороду обратился 42-летний местный житель. Он рассказал правоохранителям о пропаже своего автомобиля ГАЗ-31029 «Волга». Полицейские установили личность подозреваемого в угоне машины — им стал 16-летний белгородец.
Согласно предварительным данным, подросток увидел в одном из дворов Белгорода незапертую «Волгу» и решил на ней прокатиться. Завёл отечественный автомобиль мальчик с помощью замыкания проводов — и поехал. После этого он просто также оставил «Волгу» на другой улице.
Против белгородца возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ за угон автомобиля. Санкции статьи предполагают до пяти лет лишения свободы. Материал завели и на мать подростка — уже административный за ненадлежащее исполнение ею родительских обязанностей по воспитанию ребёнка по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ.
Полицейские смогли найти автомобиль и вернуть его законному владельцу.