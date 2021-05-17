16-летний житель Белгорода украл «Волгу»

Согласно предварительным данным, подросток увидел в одном из дворов Белгорода незапертую «Волгу» и решил на ней прокатиться. Завёл отечественный автомобиль мальчик с помощью замыкания проводов — и поехал. После этого он просто также оставил «Волгу» на другой улице.