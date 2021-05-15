В Белгороде за три месяца родились 956 детей

За первые три месяца 2021 года в Белгороде поженились 490 пар. В 2020 году число заключённых браков достигло 2435.
В городе живёт 2430 многодетных семей, в них растут 7718 детей. В прошлом году родились 4046 младенцев, в том числе 58 двойняшек. В начале 2021 года на свет появились 956 новых человек, в том числе восемь пар двойняшек.
Иногда белгородцы креативно подходят к выбору имён для своих чад. В Белгороде появились Авиталь, Азалия, Весна, Климентий, Афина, Лукерья, Аврора, Стефан и дети с другими необычными именами.