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В Белгороде за три месяца родились 956 детей

15 мая 2021, 07:26
Фото: пресс-служба администрации Белгорода
15 мая отмечается Международный день семей. В администрации областного центра рассказали о статистике рождаемости и заключения браков.

За первые три месяца 2021 года в Белгороде поженились 490 пар. В 2020 году число заключённых браков достигло 2435.

В городе живёт 2430 многодетных семей, в них растут 7718 детей. В прошлом году родились 4046 младенцев, в том числе 58 двойняшек. В начале 2021 года на свет появились 956 новых человек, в том числе восемь пар двойняшек.

Иногда белгородцы креативно подходят к выбору имён для своих чад. В Белгороде появились Авиталь, Азалия, Весна, Климентий, Афина, Лукерья, Аврора, Стефан и дети с другими необычными именами.

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#Новости#Международный день семьи#Рождаемость#Новости Белгорода#Общество
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