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Большегрузам запретят ездить по белгородским дорогам в летнюю жару

15 мая 2021, 11:24
Фото: Бел.Ру
При температуре выше +32 °С водителям рекомендуют ехать в ночное время и ранним утром. Требования прописали в распоряжении правительства Белгородской области.

В регионе с 1 июня ограничат движение тяжеловесного транспорта по региональным и межмуниципальным дорогам при дневной жаре. Если температура превысит 32 градуса, ездить фурам по этим дорогам можно будет с 22:00 до 10:00.

Эта мера поможет защитить асфальтное покрытие от повреждений. Требования прописаны в соответствующем постановлении правительства Белгородской области от 26 апреля 2021 года.

Ограничения не будут действовать в отношении пассажирских перевозок автобусами, перевозки грузов, необходимых для ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий, а также доставки техники и материалов для аварийных работ и ремонта.

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