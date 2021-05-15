Большегрузам запретят ездить по белгородским дорогам в летнюю жару

В регионе с 1 июня ограничат движение тяжеловесного транспорта по региональным и межмуниципальным дорогам при дневной жаре. Если температура превысит 32 градуса, ездить фурам по этим дорогам можно будет с 22:00 до 10:00.
Эта мера поможет защитить асфальтное покрытие от повреждений. Требования прописаны в соответствующем постановлении правительства Белгородской области от 26 апреля 2021 года.
Ограничения не будут действовать в отношении пассажирских перевозок автобусами, перевозки грузов, необходимых для ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий, а также доставки техники и материалов для аварийных работ и ремонта.