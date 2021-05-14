В Новгородской области нашли останки пропавшего без вести белгородца

БРОО «Родина» из Белгорода ведёт поиск пропавших без вести солдат и офицеров РККА. Так, поздно вечером 12 мая Роман Аббасов, руководитель организации, опубликовал информацию о поиске родственников белгородца Николая Белоусова.
Николай Алексеевич Белоусов родился в 1921 году в селе Успенка Белгородской области. Призвали на службу его 6 декабря 1940 года в Волоконовский РВК. Последнее место службы рядового — п/п 1615. Выбыл Николай Белоусов в июле 1943 года, день неизвестен. Выбыл красноармеец из-за пропажи без вести. Данные эти прочли по медальону.
Останки бывшего красноармейца нашёл в Новгородской области поисковый отряд «Высота-76». Это Ярославская общественная организация.
Если вы знаете что-либо о родственниках Николая Белоусова или являетесь таковыми — позвоните руководителю поискового отряда «Родина» Роману Аббасову по номеру телефона 8-920-582-99-88 или напишите во «ВКонтакте».