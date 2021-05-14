В Новгородской области нашли останки пропавшего без вести белгородца

Николай Алексеевич Белоусов родился в 1921 году в селе Успенка Белгородской области. Призвали на службу его 6 декабря 1940 года в Волоконовский РВК. Последнее место службы рядового — п/п 1615. Выбыл Николай Белоусов в июле 1943 года, день неизвестен. Выбыл красноармеец из-за пропажи без вести. Данные эти прочли по медальону.