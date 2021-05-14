В Белгородской области за три месяца умерло в два раза больше людей, чем родилось

При этом по сравнению с январём-мартом прошлого года больше детей появилось на свет в Старооскольском (на 74 ребёнка) и Валуйском (на шесть детей) горокругах, а также в Борисовском (на 10 детей), Чернянском (на восемь детей), Белгородском (на шесть детей) и Краснояружском (на шесть детей) районах.