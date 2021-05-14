В Белгородской области за три месяца умерло в два раза больше людей, чем родилось

Согласно официальной статистике, на 1 января 2021 года численность населения Белгородской области составила 1,5 млн человек. Показатель позволил занять региону четвёртое место в ЦФО после Москвы (12,6 млн человек), Московской (7,7 млн человек) и Воронежской (2,3 млн человек) областей.
В целом за январь–март текущего года в Белгородской области родилось 2883 ребёнка. Среди всех появившихся на свет 40,3% — первенцы, 38,5% — вторые дети, 14,9% — третьи, 6,2% — четвёртые и более.
Общий коэффициент рождаемости составил 7,6 родившихся на 1000 человек населения.
При этом по сравнению с январём-мартом прошлого года больше детей появилось на свет в Старооскольском (на 74 ребёнка) и Валуйском (на шесть детей) горокругах, а также в Борисовском (на 10 детей), Чернянском (на восемь детей), Белгородском (на шесть детей) и Краснояружском (на шесть детей) районах.
Что касается числа умерших, с начала года по март в Белгородской области из жизни ушло 6560 человек. Общий коэффициент смертности составил 17,3 умерших на 1000 человек населения.