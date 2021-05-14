Национальный балет «Кострома» выступил с проектом «Домой с Победой» в Белгороде

Спектакль «Домой с Победой» артисты Русского национального балета «Кострома» (РНБ) совместно с белгородскими студентами продемонстрировали во Дворце Культуры «Энергомаш» в среду, 13 мая. По словам президента РНБ Елены Царенко, проект должен был состояться в мае прошлого года, однако пандемия коронавируса внесла свои коррективы.
Сцены спектакля отражают атмосферу 1941–1945 годов прошлого века. Зрители увидели размеренную жизнь советских граждан до трагедии, начало войны, проводы на фронт, блокаду Ленинграда, выступление оркестра с симфонией Шостаковича, концерт агитбригад на привале и долгожданную встречу победителей на фоне весеннего парка.
Студенты Белгородского института искусств и культуры исполнили роль «ста миллионов сыновей», которых «Мать-Родина» провожает на фронт. Главную роль в сцене воззвания к «сыновьям» исполнила заслуженная артистка России Светлана Тома.
Отметим, специально для проекта было собрано свыше тысячи предметов реквизита и создано 300 исторически-оригинальных костюмов. Масштабные декорации изготовили мастера Михайловского театра Санкт-Петербурга.
После Белгорода Русский национальный балет «Кострома» выступит в Брянске 14 мая.