Национальный балет «Кострома» выступил с проектом «Домой с Победой» в Белгороде

Спектакль «Домой с Победой» артисты Русского национального балета «Кострома» (РНБ) совместно с белгородскими студентами продемонстрировали во Дворце Культуры «Энергомаш» в среду, 13 мая. По словам президента РНБ Елены Царенко, проект должен был состояться в мае прошлого года, однако пандемия коронавируса внесла свои коррективы.