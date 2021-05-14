Металлоинвест инвестировал 1 млрд рублей в строительство «Белгород Арены»

Средства были выделены Металлоинвестом по программе социально-экономического партнерства с правительством Белгородской области в 2019-2020 годах.
Арена построена в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни». Общая стоимость проекта составила 4,4 млрд рублей.
В торжественной церемонии открытия арены приняли участие врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков, сенатор РФ Евгений Савченко, генеральный директор Металлоинвеста Назим Эфендиев, первый вице-президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков.
«Белгородчина – территория спорта. Сегодня более половины белгородцев систематически занимаются физкультурой и спортом. И мы стремимся к тому, чтобы спорт стал неотъемлемой частью жизни каждого белгородца, вне зависимости от возраста и профессии! – подчеркнул Вячеслав Гладков. – Наша область воспитала огромную команду спортсменов. В их числе – 11 олимпийских чемпионов, 18 серебряных и бронзовых призёров Олимпийских игр, более 600 победителей и призёров международных соревнований. Строительство многофункционального комплекса стало возможным благодаря решению Президента России Владимира Владимировича Путина. При поддержке Президента страны мы с вами получили отличную площадку для развития профессионального и массового спорта, проведения соревнований самого высокого уровня и масштабных культурных мероприятий».
Мы гордимся тем, что спортивный объект мирового олимпийского уровня появился на белгородской земле. Этот многофункциональный комплекс станет центром притяжения для жителей региона, обеспечит качественно новые возможности для профессиональных спортсменов, людей с ограниченными возможностями, и всех неравнодушных к спорту людей, послужит продвижению здорового образа жизни.Назим Эфендиев
Открытие «Белгород Арены» приурочено к 25-летию Паралимпийского комитета России. В рамках торжественной церемонии состоялось награждение премией «Возвращение в жизнь» спортсменов-паралимпийцев и тренеров, которые внесли наибольший вклад в становление и развитие паралимпийского движения.
15 мая на Арене стартует Всероссийская летняя спартакиада детей с поражением опорно-двигательного аппарата. В дальнейшем спорткомплекс станет площадкой проведения массовых спортивных и культурных мероприятий разного уровня: соревнований по волейболу, баскетболу, гандболу, мини-футболу, теннису и другим видам спорта, выставок, цирковых шоу и концертов.
Металлоинвест инвестирует в развитие сферы здравоохранения, образования, культуры и спорта, вносит вклад в создание комфортной среды для жизни своих сотрудников и всех жителей регионов, в которых работают предприятия Компании. В 2020 году Компания направила на реализацию внешних социальных проектов более 7,1 млрд рублей.