«Единая Россия» добилась возврата 50% от цены путевок на отдых детей

До этого предложение ЕР одобрил глава государства Владимир Путин, сообщает nashgorod.ru. В данный момент для введения меры проводятся заключительные согласования. Ростуризм уже подготовил всю необходимую документацию.
По словам координатора партпроекта «Крепкая семья», первого заместителя председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольги Окуневой, ЕР постоянно взаимодействует с правительством по данному вопросу.
Как рассказала Окунева, «Единая Россия» контролирует, чтобы программа начала действовать до того, как начнется активный туристический сезон. Компании, которые занимаются детским отдыхом, должны успеть внести все нужные изменения для того, чтобы у баз отдыха и лагерей появилась возможность участвовать в программе.
По поводу нового предложения высказалась также председатель движения «Совет матерей России», эксперт ОНФ Татьяна Буцкая. По ее заявлению, кешбэк станет очень востребованным, а сама программа в данный момент актуальна.
Татьяна Буцкая отметила: родители получат не только денежную помощь, но и осознание, что лагерь советует государство — следовательно, он проверен и безопасен.
Стоит напомнить, что Владимир Путин дал поручение организовать эту программу к 15 мая. По информации сайта партии ER.ru, данное предложение окажет государственную поддержку оздоровительным организациям, а родителям даст возможность отправить детей на долгожданный отдых после затяжного локдауна в период пандемии.