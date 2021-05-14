«Единая Россия» добилась возврата 50% от цены путевок на отдых детей

Как рассказала Окунева, «Единая Россия» контролирует, чтобы программа начала действовать до того, как начнется активный туристический сезон. Компании, которые занимаются детским отдыхом, должны успеть внести все нужные изменения для того, чтобы у баз отдыха и лагерей появилась возможность участвовать в программе.