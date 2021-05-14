До конца первого полугодия Белгородэнерго отремонтирует порядка 250 км ЛЭП

Сезон массовых ремонтов традиционно начинается в мае и завершается в сентябре. За это время энергетикам необходимо в полном объёме реализовать мероприятия, намеченные программой технического обслуживания и ремонта оборудования. В частности, в этом году предстоит отремонтировать 492 километра линий электропередачи, 655 трансформаторных и 180 высоковольтных подстанций, от древесной и кустарниковой поросли в пределах охранных зон расчистить и расширить 602 гектара линий электропередачи. На эти цели будет направлено 842,6 млн рублей. При этом порядка 50% объёма планируется выполнить до 1 июля.
Наиболее крупными объектами ремонтной программы стоимостью более 1 млн рублей являются подстанции 35-110 кВ «Промышленная», «Томаровка», «Айдар», «Максимовка», «Обуховская», «Вейделевка» «Бабровы Дворы» «Верхние Лубянки», «Иловка», а также подстанция 110/10/6 «Южная» обеспечивающая электроснабжение 150 тысяч жителей центра города и Харьковской горы, в том числе Городской больницы №2 и Детской областной клинической больницы, КНС-9, микрорайона «Салют», БГТУ им. В.Г. Шухова, жилых комплексов «Владимирский», «Париж» и других крупных и социально значимых объектов.
98 % ремонтной программы Белгородэнерго планирует выполнить силами собственного персонала, поэтому все сотрудники прошли техническое обучение по технике безопасности при выполнении ремонтных и строительно-монтажных работ на линиях и подстанциях, расчистке и расширении просек ЛЭП. По результатам проверки каждое структурное подразделение получило акт готовности к выполнению массовых ремонтно-профилактических работ.
Белгородэнерго информирует жителей области, что для проведения ремонтных работ в электросетевом комплексе вводятся плановые временные ограничения электроснабжения. Электроэнергия отключается по графику и только в дневные часы. Максимальный период ожидания не превышает нескольких часов. С подробным недельным графиком можно ознакомиться на сайте www.mrsk-1.ru в разделе «Потребителям», в администрациях сельских поселений либо в круглосуточном режиме по телефону прямой линии 8-800-220-0-220.
Полноценное проведение летней ремонтной кампании является главным фактором безаварийной работы электросетевого комплекса в период низких температур.