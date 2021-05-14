До конца первого полугодия Белгородэнерго отремонтирует порядка 250 км ЛЭП

Сезон массовых ремонтов традиционно начинается в мае и завершается в сентябре. За это время энергетикам необходимо в полном объёме реализовать мероприятия, намеченные программой технического обслуживания и ремонта оборудования. В частности, в этом году предстоит отремонтировать 492 километра линий электропередачи, 655 трансформаторных и 180 высоковольтных подстанций, от древесной и кустарниковой поросли в пределах охранных зон расчистить и расширить 602 гектара линий электропередачи. На эти цели будет направлено 842,6 млн рублей. При этом порядка 50% объёма планируется выполнить до 1 июля.