Белгородка в соцсетях «разводила» на деньги мужчин, которые с ней знакомились

В ходе общения девушка жаловалась на состояние здоровья и говорила о том, что ей нужны деньги на лечение. Доверчивые рыцари попадались на удочку и предлагали свою помощь. Дама сердца сообщала, что официально работает и обязательно вернёт все деньги, а однажды даже под видом своей сестры ездила на встречу с очередной жертвой, чтобы забрать наличные. На самом деле девушка всё это время не имела постоянного источника дохода.