Белгородка в соцсетях «разводила» на деньги мужчин, которые с ней знакомились

Минимум семь мужчин оказались доверчивыми искателями чистой любви. Об этом сообщили сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Алексеевскому горокругу, которым удалось установить личность мошенницы, выманившей у потерпевших более 379 тыс. рублей.
25-летняя злоумышленница общалась в социальных сетях с фейковых аккаунтов. По её собственным словам, она знакомства не искала и дурачила только тех мужчин, которые сами писали ей в личные сообщения с предложением познакомиться и завести отношения. Фотографии в профиле девушка ставила чужие, поэтому опознать свою односельчанку у мужчин не было возможности.
В ходе общения девушка жаловалась на состояние здоровья и говорила о том, что ей нужны деньги на лечение. Доверчивые рыцари попадались на удочку и предлагали свою помощь. Дама сердца сообщала, что официально работает и обязательно вернёт все деньги, а однажды даже под видом своей сестры ездила на встречу с очередной жертвой, чтобы забрать наличные. На самом деле девушка всё это время не имела постоянного источника дохода.
Суммы симулянтке переводили разные, девушка говорит, что не занималась этим на постоянной основе. Лапшу на уши она вешала только новой жертве, решившей познакомиться в Сети. Размер «пожертвований» варьируется от 3 тыс. рублей до 229 тыс. рублей. По предварительным данным, с августа 2018 года по февраль 2021 года злоумышленница выманила у своих обожателей более 379 тыс. рублей. Деньги тратила на аренду квартиры и еду.
В отношении злоумышленницы возбудили уголовное дело по ч. 1, ч. 2 ст. 159 УК РФ (Мошенничество). За свои интернет-интрижки девушка может отправиться в тюрьму на пять лет. В данный момент ей избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.