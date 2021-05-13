Заместитель вице-губернатора Белгородской области стала фигурантом уголовного дела

Замначальника департамента строительства и транспорта Белгородской области Оксана Козлитина стала фигурантом уголовного дела по части 1 статьи 285 Уголовного кодекса за превышение должностных полномочий, сообщил «Фонарь» со ссылкой на собственные источники.
В региональном следственном комитете рассказали, что, по версии следствия, с июля 2019 по сентябрь 2020 года подозреваемые сотрудники исправительного учреждения поставили по заказу департамента строительства и транспорта спортивное оборудование, которое не соответствовало условиям госконтракта и ГОСТа. В то же время подозреваемые должностные лица депстроя приняли оборудование.
Преступными действиями причинён ущерб в 6 млн рублей областному бюджету. В настоящее время проводятся следственные действия, продолжается расследование уголовного дела.
Ранее областная прокуратура вынесла постановления о решении вопроса об уголовном преследовании чиновников и сотрудников УФСИН за злоупотребление должностными полномочиями, а также иных лиц за незаконное образование юридического лица в рамках контракта на поставку спортивного оборудования для сдачи норм комплекса ГТО.
Изданию информацию подтвердил источник в правительстве региона. При этом Козлитину он оценил как «исключительно добросовестного чиновника, к работе которого ранее не было вопросов». Козлитина курирует в депстрое областные программы строительства, реконструкции и капремонта социальных объектов в регионе.
Подозреваемым по делу грозит штраф до 80 тысяч рублей, запрет заниматься определённой деятельностью на срок до пяти лет, принудительные работы или лишение свободы на срок до четырёх лет.
11 мая стало известно, что уголовное дело возбудили на председателя комиссии по госрегулированию цен и тарифов Елену Ковальчук, а в отношении начальника управления капитального строительства региона Александра Борзасекова и руководителя «Дирекции ЮЗР» Александра Славкина начали проверки. Всех троих отстранили от должностей.