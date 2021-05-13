Заместитель вице-губернатора Белгородской области стала фигурантом уголовного дела

В региональном следственном комитете рассказали, что, по версии следствия, с июля 2019 по сентябрь 2020 года подозреваемые сотрудники исправительного учреждения поставили по заказу департамента строительства и транспорта спортивное оборудование, которое не соответствовало условиям госконтракта и ГОСТа. В то же время подозреваемые должностные лица депстроя приняли оборудование.