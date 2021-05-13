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В Белгороде перенесли дату проведения парада корги

13 мая 2021, 14:43
Фото: pixabay.com
Об этом сообщила соорганизатор мероприятия Людмила Никишина журналистам ИА «Бел.Ру». В настоящее время активисты подали документы в региональное управление Роспотребнадзора для получения разрешения на проведение парада. Точная дата акции пока неизвестна.

Первый парад корги в Белгороде должен был пройти 16 мая в парке Победы. По состоянию на 8 мая для участия в мероприятии зарегистрировались порядка 35 владельцев (40 собак). Однако из-за масштабности предстоящей акции организаторам сообщили, что необходимо оформить все разрешительные документы.

Сегодня, 13 мая, Никишина подала на рассмотрение документы в региональное управление Роспотребнадзора. Затем необходимо вовремя подать документы в городскую администрацию — не ранее 15 дней и не позднее 10 дней до начала мероприятия.

От решения двух ведомств будет известно, когда состоится парад. В планах организаторов провести мероприятие 6 или 13 июня.

При этом программа останется прежней — регистрация и раздача сувенирных подарков, фотосессия в фотозоне с участием профессионального фотографа, коллективное шествие по парку и вручение дипломов. Изменится место — парад пройдёт в Центральном парке культуры и отдыха.

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