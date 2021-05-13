В Белгороде перенесли дату проведения парада корги

Первый парад корги в Белгороде должен был пройти 16 мая в парке Победы. По состоянию на 8 мая для участия в мероприятии зарегистрировались порядка 35 владельцев (40 собак). Однако из-за масштабности предстоящей акции организаторам сообщили, что необходимо оформить все разрешительные документы.
Сегодня, 13 мая, Никишина подала на рассмотрение документы в региональное управление Роспотребнадзора. Затем необходимо вовремя подать документы в городскую администрацию — не ранее 15 дней и не позднее 10 дней до начала мероприятия.
От решения двух ведомств будет известно, когда состоится парад. В планах организаторов провести мероприятие 6 или 13 июня.
При этом программа останется прежней — регистрация и раздача сувенирных подарков, фотосессия в фотозоне с участием профессионального фотографа, коллективное шествие по парку и вручение дипломов. Изменится место — парад пройдёт в Центральном парке культуры и отдыха.