В Белгороде перенесли дату проведения парада корги

Первый парад корги в Белгороде должен был пройти 16 мая в парке Победы. По состоянию на 8 мая для участия в мероприятии зарегистрировались порядка 35 владельцев (40 собак). Однако из-за масштабности предстоящей акции организаторам сообщили, что необходимо оформить все разрешительные документы.