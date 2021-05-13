Управляющий директор «Белэнергомаш-БЗЭМ» возглавит завод в Челябинске

Управляющий директор ООО «Белэнергомаш-БЗЭМ» займёт аналогичную должность на челябинском предприятии ОМК — АО «Трубодеталь». При этом Александр Ващенко продолжит руководить белгородским заводом: его он возглавляет с 2014 года.