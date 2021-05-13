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Posted 13 мая 2021, 10:01

Published 13 мая 2021, 10:01

Modified 1 декабря, 08:08

Updated 1 декабря, 08:08

Управляющий директор «Белэнергомаш-БЗЭМ» возглавит завод в Челябинске

13 мая 2021, 10:01
Александр Ващенко будет руководить двумя предприятиями Объединённой металлургической компании (ОМК). Как заявили в пресс-службе «Белэнергомаш-БЗЭМ», это позволит повысить синергию двух заводов.

Управляющий директор ООО «Белэнергомаш-БЗЭМ» займёт аналогичную должность на челябинском предприятии ОМК — АО «Трубодеталь». При этом Александр Ващенко продолжит руководить белгородским заводом: его он возглавляет с 2014 года.

В пресс-службе «Белэнергомаш-БЗЭМ» отметили, что такое решение позволит ОМК повысить синергию заводов.

Евгений Баранов, который управлял заводом ОМК в Челябинске, продолжит работать в компании.

Напомним, что в 2020 году владельцем ООО «Белэнергомаш-БЗЭМ» стало нижегородское АО «Выксунский металлургический завод» (структура АО «ОМК»). До продажи белгородское предприятие принадлежало Геннадию Бобрицкому (60%), Татьяне Тебекиной (20%), Дмитрию и Михаилу Тебекиным (по 10%).

За 2020 год «Белэнергомаш-БЗЭМ» увеличил прибыль почти в три раза.

#Новости#Экономика#Завод#Александр ващенко#Белэнергомаш – бзэм#Челябинск#Омк
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