Управляющий директор «Белэнергомаш-БЗЭМ» возглавит завод в Челябинске

Posted 13 мая 2021, 10:01
Published 13 мая 2021, 10:01
Modified 1 декабря, 08:08
Updated 1 декабря, 08:08
Управляющий директор ООО «Белэнергомаш-БЗЭМ» займёт аналогичную должность на челябинском предприятии ОМК — АО «Трубодеталь». При этом Александр Ващенко продолжит руководить белгородским заводом: его он возглавляет с 2014 года.
В пресс-службе «Белэнергомаш-БЗЭМ» отметили, что такое решение позволит ОМК повысить синергию заводов.
Евгений Баранов, который управлял заводом ОМК в Челябинске, продолжит работать в компании.
Напомним, что в 2020 году владельцем ООО «Белэнергомаш-БЗЭМ» стало нижегородское АО «Выксунский металлургический завод» (структура АО «ОМК»). До продажи белгородское предприятие принадлежало Геннадию Бобрицкому (60%), Татьяне Тебекиной (20%), Дмитрию и Михаилу Тебекиным (по 10%).
За 2020 год «Белэнергомаш-БЗЭМ» увеличил прибыль почти в три раза.