Обзор аккумуляторной угловой шлифмашины Makita XAG26

Posted 13 мая 2021, 09:27
Published 13 мая 2021, 09:27
Modified 18 сентября 2022, 11:46
Updated 18 сентября 2022, 11:46
К продуманной конструкции Makita добавлена простая система замены диска X-Lock.
Плюсы
Минусы
Продуктивность новой аккумуляторной угловой шлифмашины
Шлифмашина Makita XAG26 достигает 8500 об/мин и ближе всего в этом плане к XAG20 (или XAG21 с AWS), если вы знаете эту модель. Однако это вариант с постоянной, а не изменяющейся скоростью.
Чтобы посмотреть, на что способен инструмент, им резали, шлифовали и полировали. Бесщеточный двигатель хорошо справлялся, поддерживая высокие обороты, когда прорезали металлический уголок толщиной 9,5 мм и шлифовали его проблемные места. И он блестяще, в буквальном смысле, выполнил свою работу при чистке уголка проволочной щеткой и лепестковым диском.
Несомненно, есть разница между этой и некоторыми из аккумуляторных шлифмашин с напряжением повыше, но имейте в виду, что эта — для дисков от 114 до 127 мм. Конечно же, ее мощность меньше, чем у инструментов с дисками 152 мм. Если говорить о сетевом эквиваленте мощности, то она соответствует болгаркам с двигателями, рассчитанными на силу тока от 8 A до 9 A.
Конструкция аккумуляторной УШМ Makita XAG26
Интерфейс X-Lock
Очевидно, что главной особенностью дизайна этой аккумуляторной болгарки является интерфейс X-Lock. Это новая, в концептуальном смысле, система крепления шлифовальной оснастки без помощи рук и инструментов. Чтобы диск выпал, нужно потянуть за рычаг сверху корпуса. После этого фиксатор остается открытым и готов принять следующую насадку. Чтобы ее зафиксировать, можно нажать инструментом на лежащий диск, но еще проще зафиксировать вручную. Когда вы прижимаете диск к механизму X-Lock, он щелкает достаточно громко, чтобы услышать даже в противошумовой защите. Держится крепко.
Если у вас есть другая болгарка любой марки со стандартным шпиндельным креплением, не стоит беспокоится о наличии в запасе двух разных типов оснастки. Круги X-Lock подходят к стандартному шпинделю. Однако, стандартная оснастка не может работать на шлифмашине с креплением X-Lock.
Функции безопасности
УШМ Макита XAG26 — инструмент с тормозом. Когда вы отпускаете клавишный переключатель, двигатель, управляемый электронной системой, останавливается меньше, чем за 2 секунды.
У этой модели нет фиксации включения. Если вы убрали пальцы с выключателя или уронили болгарку, срабатывает тормоз и останавливает двигатель. Если вы предпочитаете иметь кнопку фиксации включения, обратите внимание на модель XAG25 с такой функцией.
В этой угловой шлифмашине используется разработанную в компании Makita технология AFT. Она означает активную обратную связь и выключение, если диск заклинивает или он останавливается по какой-либо другой причине.
И наконец, есть защита от перезапуска. Если вы вставляете аккумулятор, а клавиша выключателя все еще нажата, двигатель не будет вращаться, пока вы ее не отпустите, а потом вновь не нажмете.
Светодиодный индикатор уровня заряда батареи
Обычно можно не принимать во внимание наличие такого индикатора, если он есть у самой батареи. Тем не менее, индикаторы на аккумуляторе находятся внизу. Поэтому подобный с тремя светодиодами добавлен сверху, чтобы на него можно было глянуть, не переворачивая инструмент. На него нужно только нажать.
Размер и вес
Угловая шлифмашин Makita XAG26 относится к тем инструментам, что поменьше и полегче. Ее длина всего 375 мм, что позволяет легко найти удобное положение для захвата. Без батареи и боковой рукоятки XAG26 весит 2 кг. С добавкой в виде батареи емкостью 5,0 Ah ее вес дотягивает до отметки 2,7 кг.
Дополнительные функции
Заключение
УШМ Makita 18V LXT X-Lock выполняет мелкую работу с высокой производительностью. У нее продуманная конструкция и удобный интерфейс X-Lock. Хорошее начало, но хочется большего — чтобы линейка расширилась до аккумуляторных средних и больших угловых шлифовальных машин. Будем надеяться, что с запуском системы Makita XGT это произойдет раньше, чем позже!
Характеристики Макита XAG26
ООО «ЛайнТулс», ОГРН: 1167746141529, ИНН: 7718297054
На правах рекламы