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Posted 13 мая 2021, 09:27

Published 13 мая 2021, 09:27

Modified 18 сентября 2022, 11:46

Updated 18 сентября 2022, 11:46

Обзор аккумуляторной угловой шлифмашины Makita XAG26

13 мая 2021, 09:27
Приятно держать в руках первую аккумуляторную УШМ Makita 18V LXT с системой крепления диска X-Lock. Компания выпустила два варианта этого инструмента — один сетевой и один беспроводной.

К продуманной конструкции Makita добавлена простая система замены диска X-Lock.

Плюсы

  • Интерфейс X-Lock делает замену оснастки быстрой и супер лёгкой
  • Электронный тормоз
  • AFT – технология активной обратной связи
  • Защита от перезапуска

Минусы

  • Без существенных недостатков

Продуктивность новой аккумуляторной угловой шлифмашины

Шлифмашина Makita XAG26 достигает 8500 об/мин и ближе всего в этом плане к XAG20 (или XAG21 с AWS), если вы знаете эту модель. Однако это вариант с постоянной, а не изменяющейся скоростью.

Чтобы посмотреть, на что способен инструмент, им резали, шлифовали и полировали. Бесщеточный двигатель хорошо справлялся, поддерживая высокие обороты, когда прорезали металлический уголок толщиной 9,5 мм и шлифовали его проблемные места. И он блестяще, в буквальном смысле, выполнил свою работу при чистке уголка проволочной щеткой и лепестковым диском.

Несомненно, есть разница между этой и некоторыми из аккумуляторных шлифмашин с напряжением повыше, но имейте в виду, что эта — для дисков от 114 до 127 мм. Конечно же, ее мощность меньше, чем у инструментов с дисками 152 мм. Если говорить о сетевом эквиваленте мощности, то она соответствует болгаркам с двигателями, рассчитанными на силу тока от 8 A до 9 A.

Конструкция аккумуляторной УШМ Makita XAG26

Интерфейс X-Lock

Очевидно, что главной особенностью дизайна этой аккумуляторной болгарки является интерфейс X-Lock. Это новая, в концептуальном смысле, система крепления шлифовальной оснастки без помощи рук и инструментов. Чтобы диск выпал, нужно потянуть за рычаг сверху корпуса. После этого фиксатор остается открытым и готов принять следующую насадку. Чтобы ее зафиксировать, можно нажать инструментом на лежащий диск, но еще проще зафиксировать вручную. Когда вы прижимаете диск к механизму X-Lock, он щелкает достаточно громко, чтобы услышать даже в противошумовой защите. Держится крепко.

Если у вас есть другая болгарка любой марки со стандартным шпиндельным креплением, не стоит беспокоится о наличии в запасе двух разных типов оснастки. Круги X-Lock подходят к стандартному шпинделю. Однако, стандартная оснастка не может работать на шлифмашине с креплением X-Lock.

Функции безопасности

УШМ Макита XAG26 — инструмент с тормозом. Когда вы отпускаете клавишный переключатель, двигатель, управляемый электронной системой, останавливается меньше, чем за 2 секунды.

У этой модели нет фиксации включения. Если вы убрали пальцы с выключателя или уронили болгарку, срабатывает тормоз и останавливает двигатель. Если вы предпочитаете иметь кнопку фиксации включения, обратите внимание на модель XAG25 с такой функцией.

В этой угловой шлифмашине используется разработанную в компании Makita технология AFT. Она означает активную обратную связь и выключение, если диск заклинивает или он останавливается по какой-либо другой причине.

И наконец, есть защита от перезапуска. Если вы вставляете аккумулятор, а клавиша выключателя все еще нажата, двигатель не будет вращаться, пока вы ее не отпустите, а потом вновь не нажмете.

Светодиодный индикатор уровня заряда батареи

Обычно можно не принимать во внимание наличие такого индикатора, если он есть у самой батареи. Тем не менее, индикаторы на аккумуляторе находятся внизу. Поэтому подобный с тремя светодиодами добавлен сверху, чтобы на него можно было глянуть, не переворачивая инструмент. На него нужно только нажать.

Размер и вес

Угловая шлифмашин Makita XAG26 относится к тем инструментам, что поменьше и полегче. Ее длина всего 375 мм, что позволяет легко найти удобное положение для захвата. Без батареи и боковой рукоятки XAG26 весит 2 кг. С добавкой в виде батареи емкостью 5,0 Ah ее вес дотягивает до отметки 2,7 кг.

Дополнительные функции

  • Функция автоматического изменения скорости определяет нагрузку и регулирует мощность, чтобы поддерживать быстрое вращение диска
  • Мягкий старт
  • Спирально-конические шестерни
  • Регулировка защиты без инструментов
  • Проволочная сетка, закрывающая вентиляционные отверстия
  • 2 позиции крепления боковой рукоятки (слева/справа)
  • Технология экстремальной защиты XPT обеспечивает противодействие влаге и пыли

Заключение

УШМ Makita 18V LXT X-Lock выполняет мелкую работу с высокой производительностью. У нее продуманная конструкция и удобный интерфейс X-Lock. Хорошее начало, но хочется большего — чтобы линейка расширилась до аккумуляторных средних и больших угловых шлифовальных машин. Будем надеяться, что с запуском системы Makita XGT это произойдет раньше, чем позже!

Характеристики Макита XAG26

  • Батарея питания – 18V LXT
  • Двигатель – бесщёточный
  • Диаметр оснастки – от 114 до 127 мм
  • Скорость х/х – 8500 об/мин
  • Тип шпинделя – X-Lock
  • Переключатель – клавишный
  • Электрический тормоз – есть
  • Регулирование скорости – нет
  • Длина – 375 мм
  • Вес – 2,7 кг с батареей 5,0 Ah

Источник: servismakita.ru

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