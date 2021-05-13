Обзор аккумуляторной угловой шлифмашины Makita XAG26

Несомненно, есть разница между этой и некоторыми из аккумуляторных шлифмашин с напряжением повыше, но имейте в виду, что эта — для дисков от 114 до 127 мм. Конечно же, ее мощность меньше, чем у инструментов с дисками 152 мм. Если говорить о сетевом эквиваленте мощности, то она соответствует болгаркам с двигателями, рассчитанными на силу тока от 8 A до 9 A.