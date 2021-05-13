МФО «Ух-финанс» заплатит штраф за излишнюю назойливость

Жительница Вейделевского района заключила договор займа с ООО МКК «Ух-финанс», но просрочила выплату задолженности. Кредитор решил напомнить о долге по телефону, но превысил допустимую законом норму.
Сотрудники организации на одной неделе трижды звонили белгородке. При этом по закону разрешается максимум два раза. Представитель ответчика указал, что женщина ни разу не ответила, то есть переговоров не было. Однако суд постановил, что сам факт слишком частых звонков нарушает неприкосновенность частной жизни гражданки.
В итоге компанию признали виновной в совершении действий, направленных на возврат просроченной задолженности и нарушающих законодательство, по ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ. ООО МКК «Ух-финанс» назначили штраф в 20,5 тыс. рублей. При вынесении наказания суд учёл в том числе имущественное и финансовое положение юрлица.
Представитель ответчика подал жалобу, но Белгородский областной суд её не удовлетворил.
Постановление вступило в силу.
По той же статье ранее оштрафовали другую микрокредитную компанию — за то, что с белгородки решили взыскать долг с помощью коллектора. Организации по решению суда пришлось заплатить 30 тыс. рублей.