Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

МФО «Ух-финанс» заплатит штраф за излишнюю назойливость

13 мая 2021, 15:14
Фото: ИА «Бел.Ру»
Кредитор хотел напомнить клиентке о погашении задолженности. И хотя та на звонки не отвечала, Вейделевский районный суд признал, что количество допустимых законом звонков организация нарушила. Ответчик пытался оспорить решение, но безуспешно.

Жительница Вейделевского района заключила договор займа с ООО МКК «Ух-финанс», но просрочила выплату задолженности. Кредитор решил напомнить о долге по телефону, но превысил допустимую законом норму.

Сотрудники организации на одной неделе трижды звонили белгородке. При этом по закону разрешается максимум два раза. Представитель ответчика указал, что женщина ни разу не ответила, то есть переговоров не было. Однако суд постановил, что сам факт слишком частых звонков нарушает неприкосновенность частной жизни гражданки.

В итоге компанию признали виновной в совершении действий, направленных на возврат просроченной задолженности и нарушающих законодательство, по ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ. ООО МКК «Ух-финанс» назначили штраф в 20,5 тыс. рублей. При вынесении наказания суд учёл в том числе имущественное и финансовое положение юрлица.

Представитель ответчика подал жалобу, но Белгородский областной суд её не удовлетворил.

Постановление вступило в силу.

По той же статье ранее оштрафовали другую микрокредитную компанию — за то, что с белгородки решили взыскать долг с помощью коллектора. Организации по решению суда пришлось заплатить 30 тыс. рублей.

Материалы по теме
200 тыс. рублей штрафа заплатят коллекторы, запугавшие белгородкуБелгородка украла у МФО 110 тысяч рублей на погашение кредитаСовершившего два разбойных нападения на офисы МФО задержали в центре Белгорода
#Новости#Штраф#Суд#Вейделевский район#Задолженность#Микрокредитная организация#Общество
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18