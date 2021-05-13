МФО «Ух-финанс» заплатит штраф за излишнюю назойливость

Сотрудники организации на одной неделе трижды звонили белгородке. При этом по закону разрешается максимум два раза. Представитель ответчика указал, что женщина ни разу не ответила, то есть переговоров не было. Однако суд постановил, что сам факт слишком частых звонков нарушает неприкосновенность частной жизни гражданки.